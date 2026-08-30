Як повідомляє видання Daily Mail, спеціальне попередження оголосили під час закритої зустрічі посадовців Міністерства закордонних справ Британії з керівниками оборонного сектору. Точний перелік учасників зустрічі не розголошують, однак йдеться про топменеджерів підприємств, залучених до допомоги ЗСУ.

Що відомо про потенційні загрози з боку Росії?

Серед ключових цілей Кремля опинилася британсько-українська компанія Ukrspecsystems, яка виготовляє дрони поблизу бази RAF Mildenhall у графстві Саффолк.

Під підвищеним спостереженням перебувають компанія Callen-Lenz, що належить BAE Systems і постачає безпілотники для ударів по російських нафтопереробних заводах, а також концерн MBDA, який виробляє крилаті ракети Storm Shadow.

Занепокоєння британських спецслужб зросло після того, як у Німеччині вдалося зірвати замахи на керівників двох великих оборонних підприємств.

Зокрема, російські агенти планували вбивство Арміна Паппергера, очільника концерну Rheinmetall, який уклав контракт на постачання снарядів Україні на суму 4,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Експертка з питань безпеки аналітичного центру Atlantic Council Елізабет Бро наголосила на зміні тактики Москви щодо європейського військово-промислового комплексу.

Керівники оборонних компаній у Британії та Європі починають замислюватися про власну безпеку та захист своїх об'єктів,

– сказала Елізабет Бро.

Зміна тактики розвідки Росії

Експертка також підкреслила, що кремлівське керівництво демонструє готовність до радикальних дій проти вищого керівництва підприємств ВПК.

Росія дає сигнал, що кожен, хто залучений до оборонно-промислового комплексу, тепер вважається легітимною ціллю для росіян,

– зауважила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецслужби союзників посилили заходи безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури та підприємств ВПК у Європі через зростання загрози російського саботажу.

До того ж, уряд Швеції вирішив відправити до фінсько-російського кордону винищувачі Gripen та військові кораблі. При цьому, президент Фінляндії Александр Стубб не приховує, що країна очікує на збільшення військового контингенту росіян на кордоні після завершення війни в Україні.