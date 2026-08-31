Как сообщает издание Delfi , возле здания литовского производителя беспилотных систем RSI Europe обнаружили несколько венков с портретом руководителя Томаша Милашаускаса, перевязанных черной лентой.
Каковы подробности инцидента и как реагируют руководители компаний?
Сам руководитель предприятия жив и продолжает исполнять свои обязанности, называя происшествие попыткой запугивания со стороны российских спецслужб.
Мы не боимся. Это обычное запугивание, провокация, привычные методы работы россиян. Наша реакция вполне нормальная – мы продолжаем работать, не реагируем и не отвлекаемся, потому что их цель – отвлечь наше внимание и направить его туда, куда не следует,
– сказал глава RSI Europe.
По его словам, компания уже сталкивалась с хакерскими атаками, однако подобную акцию возле своего офиса зафиксировала впервые.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Задержание подозреваемого и российский след
Благодаря предварительному мониторингу рисков литовская полиция оперативно начала расследование и задержала одного из причастных к акции.
По данным источников в правоохранительных органах, задержанный оказался гражданином Украины, которого для доставки венков мог нанять гражданин Беларуси.
Почти одновременно аналогичный инцидент произошел в Чехии возле офиса оборонного концерна CSG, где оставили венки с фотографией одного из руководителей, Давида Чуры.
Следует отметить, что компания RSI Europe производит для украинской армии FPV-дроны и системы дистанционного подрыва, а чешская CSG поставляет боеприпасы и тяжелую бронетехнику.
Риск повторения провокаций в Европе
Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас предупреждает о возможности новых подобных акций в странах Евросоюза.
Я думаю, что такие случаи могут участиться – и они уже участились. Это, вероятно, лишь начало. Предупреждения достаточно серьезны, поэтому нам необходимо сохранять особую бдительность, хотя охрана наших инфраструктурных объектов сейчас усилена,
– подчеркнул он.
Фотографии и видео с траурными венками мгновенно появились в российских Telegram-каналах с пропагандистскими нарративами о войне НАТО против России.
Литовские представители связывают такое информационное сопровождение с характерными для российских спецслужб методами проведения информационных операций.
Кстати, СМИ писали о том, что в Великобритании предупредили руководителей оборонных компаний о риске покушений и диверсий со стороны российских спецслужб. Угроза касается предприятий, поставляющих Украине дроны, дальнобойные ракеты и артиллерийские боеприпасы.