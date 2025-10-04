Российский флот неоднократно прибегал к провокациям в датских территориальных водах. По данным западных СМИ, россияне нацеливали оружие на корабли Дании и нарушали навигационные системы.

Разведслужба страны предупредила, что подобные инциденты могут привести к непреднамеренной эскалации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о провокациях России в отношении Дании?

Как пишет издание, российские военные корабли неоднократно выходили на встречу датским военно-морскими судами. Россияне нацеливали на них оружие и нарушали работу навигационных систем в датских территориальных водах.

Директор разведывательной службы Дании Томас Аренкиль, отметил, что подобные действия несут риск непреднамеренной эскалации.

Мы видели несколько инцидентов в датских проливах, где вертолеты и военно-морские суда Дании были целью радаров слежения и физически наведены на них оружием из российских военных кораблей,

– заявил Аренкиль.

Балтийский регион находится в состоянии повышенной готовности после повреждения подводных кабелей, сбоев в работе газопроводов, нарушений воздушного пространства и появления БПЛА.

По оценкам разведки, Россия ведет гибридную войну против Дании, используя военные средства для давления без перехода к открытому вооруженному конфликту.

Заметим, Москва отрицает свою причастность к гибридным атакам в Европе. Путин даже пошутил, что больше не будет отправлять дроны над Данией и назвал обвинения "чушью".

В США отнеслись к сообщениям серьезно. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что Вашингтон постоянно координирует действия с союзниками по НАТО.

Однако, как пишет Bloomberg, гибридные атаки становятся все более агрессивными.

Что эксперты думают о провокациях России?