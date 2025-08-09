Владимир Путин скорее всего сохраняет территориальные амбиции в Украине за пределами Донецкой и Луганской областей. Российский диктатор продолжает надеяться на свою победу в войне и капитуляцию Украины.

В России не создают внутренних информационных условий для согласия граждан на урегулирование, которое не предусматривает полной победы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Что Путин хочет получить от Украины?

Российский президент не рассматривает свой ультиматум о том, чтобы Украина отдала ему все территории Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня как уступку. Об этом свидетельствует отсутствие изменений в информационном пространстве страны.

Аналитики считают, что позиция Кремля не изменилась, в частности, в СМИ и заявлениях чиновников подчеркивают, что "условия мира будет диктовать только Путин". Это свидетельствует о том, что Москва не настроена на уступки или добросовестные переговоры.

Усилия Путина позиционировать себя как такого, который соглашается на мирные предложения США и содержательные переговоры, продолжая выдвигать те же требования и отказываясь от любых уступок, являются попытками скрыть тот факт, что сам Путин остается незаинтересованным в завершении своей войны на условиях, кроме полной победы,

– говорится в отчете.

Ранее в ISW сообщали, что сдача всех территорий Донецкой и Луганской областей России в обмен на прекращение огня между странами поможет оккупационным войскам избежать многолетней борьбы за крупные города Донбасса.