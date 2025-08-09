Володимир Путін радше за все зберігає територіальні амбіції в Україні за межами Донецької та Луганської областей. Російський диктатор продовжує сподіватися на свою перемогу у війні та капітуляцію України.

У Росії не створюють внутрішніх інформаційних умов для згоди громадян на врегулювання, яке не передбачає повної перемоги. Про це пише 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Наступальні операції росіян і просування відразу на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Що Путін хоче отримати від України?

Російський президент не розглядає свій ультиматум про те, щоб Україна віддала йому усі території Донецької й Луганської областей в обмін на припинення вогню як поступку. Про це свідчить відсутність змін в інформаційному просторі країни.

Аналітики вважають, що позиція Кремля не змінилася, зокрема, у ЗМІ та заявах чиновників підкреслюють, що "умови миру диктуватиме лише Путін". Це свідчить про те, що Москва не налаштована на поступки чи добросовісні переговори.

Зусилля Путіна позиціювати себе як такого, який погоджується на мирні пропозиції США та змістовні переговори, продовжуючи висувати ті самі вимоги та відмовляючись від будь-яких поступок, є спробами приховати той факт, що сам Путін залишається незацікавленим у завершенні своєї війни на умовах, окрім повної перемоги,

– ідеться у звіті.

Раніше в ISW повідомляли, що здача усіх територій Донецької та Луганської областей Росії в обмін на припинення вогню між країнами допоможе окупаційним військам уникнути багаторічної боротьби за великі міста Донбасу.