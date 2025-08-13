Накануне переговоров в США российский президент провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном, подчеркнув тесный военный и политический союз с КНДР. Путин выразил благодарность Северной Корее за поддержку в войне против Украины.

Путин заручился поддержкой КНДР перед встречей на Аляске. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о дружбе руководителей России и КНДР?

Во вторник, 12 августа, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели телефонный разговор, во время которого стороны подтвердили стремление углублять стратегическое партнерство.

Глава Кремля поблагодарил Северную Корею за военную помощь, предоставленную для борьбы против Украины в Курской области. Путин особо отметил "мужество и героизм" северокорейских солдат, которые воевали вместе с российскими военными. Стороны обсудили важные исторические даты и ключевые международные события.

К слову, Россия открыто заявляет о дружеских отношениях с КНДР, подчеркивая общность политических подходов и готовность действовать как союзники. Долгое время Северная Корея отправляет своих военных и рабочих для поддержки российской экономики и армии. Известно и о том, что Пхеньян передает Москве боеприпасы для ведения войны в Украине.

Президент России также проинформировал Кима о подготовке к переговорам с Дональдом Трампом. Ожидается, что саммит на Аляске может стать ключевым в контексте глобальной дипломатии, ввиду международной изоляции России и ее сближения с Северной Кореей.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрительно высказался о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, назвав его "умным парнем" и заявив о намерениях возобновить с ним переговоры.