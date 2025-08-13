Напередодні переговорів у США російський президент провів телефонну розмову з Кім Чен Ином, підкресливши тісний військовий та політичний союз із КНДР. Путін висловив вдячність Північній Кореї за підтримку у війні проти України.

Путін заручився підтримкою КНДР перед зустріччю на Алясці. Про це інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

До теми Зробив на це ставку: який хитрий план хоче реалізувати Путін на переговорах

Що відомо про дружбу очільників Росії та КНДР?

У вівторок, 12 серпня, Володимир Путін та Кім Чен Ин провели телефонну розмову, під час якої сторони підтвердили прагнення поглиблювати стратегічне партнерство.

Глава Кремля подякував Північній Кореї за військову допомогу, надану для боротьби проти України в Курській області. Путін особливо відзначив "мужність і героїзм" північнокорейських солдатів, які воювали разом з російськими військовими. Сторони обговорили важливі історичні дати та ключові міжнародні події.

До слова, Росія відкрито заявляє про дружні відносини з КНДР, підкреслюючи спільність політичних підходів та готовність діяти як союзники. Тривалий час Північна Корея відправляє своїх військових та робітників для підтримки російської економіки й армії. Відомо й про те, що Пхеньян передає Москві боєприпаси для ведення війни в Україні.

Президент Росії також поінформував Кіма про підготовку до переговорів із Дональдом Трампом. Очікується, що саміт на Алясці може стати ключовим в контексті глобальної дипломатії, зважаючи на міжнародну ізоляцію Росії та її зближення з Північною Кореєю.

Раніше президент США Дональд Трамп схвально висловився про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, назвавши його "розумним хлопцем" та заявивши про наміри поновити з ним перемовини.