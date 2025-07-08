Про це в ефірі 24 Каналу спілкувалися з військовослужбовцем ЗСУ та політологом Кирилом Сазоновим. За його словами, Росія намагається набрати найманців з усього світу. Вже були навіть полонені китайці.

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Куди можуть перекинути війська КНДР

Як наголосив Сазонов, Північна Корея за час повномасштабної війни суттєво допомогла Росії. Вони перекинули туди і особовий склад, і снаряди, і військову техніку тощо. Без Північної Кореї та Китаю Росія давно вже не могла б воювати.

Вже були повідомлення про 11-12 тисяч військ КНДР, які перебувають в Росії. Якщо Північна Корея перекине ще додаткові війська, то вони можуть замінити росіян на одному з напрямків.

З 50-тисячного угруповання ворога на Курщині та Сумщині десь 10 тисяч зайняті охороною кордону та боротьбою з нашими плацдармами. Їх можуть замінити на північнокорейські війська. Тоді всяких прикордонників та росгвардію перекинуть на Сумщину. Це можливо,

– зазначив Сазонов.

Додамо, раніше Кирило Буданов вже говорив, що очікують "суттєве підвищення кількості громадян Північної Кореї" на території Росії. Певна кількість з них буде підписувати контракт з окупантами. Там все хочуть подати так, ніби вони добровільно прийшли до лав російської армії.