Обидва китайських громадяни розповіли, що начебто пішли воювати добровільно. Як зауважила ведуча 24 Каналу Дарина Трунова, про таку можливість вони почули у соцмережах.

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Чому погодилися воювати

За словами полонених, у TikTok вони бачили різні відео, у яких заохочували записуватися у російську армію, бо там пропонують гарні гроші. Хоча один із полонених – Чанг Ренбо – розповів, що у Китаї був пожежником і доволі непогано заробляв.

У нього є родина, а до Росії він поїхав подорожувати. Далі, за його словами, сталася ситуація, що він опинився в російській армії, де йому обіцяли 200 тисяч рублів.

Другий полонений розповів, що під час ковіду втратив роботу, був безробітним і тому окупаційне військо розглядав як підробіток.

Ми лише знали, які там розряди: 80 тисяч, 100, 160, 200 і 260 тисяч. Але конкретно, яку суму ми мали отримувати – цього не знали,

– сказав Ванг Гуанцзюн.

Військовополонений Чанг Ренбо розповів отримав карту, на яку нарахували 200 тисяч рублів, але цією картою він не міг користуватися, тому був змушений звертатися за допомогою до свого товариша – іншого громадянина Китаю.

"Ці гроші разом з телефоном, на якому був встановлений застосунок, пов'язаний з картою, періодично забирали росіяни і витрачали під приводом витрат на пальне, зарядні пристрої", – додав військовополонений.

Яким було перебування у Росії

Обидва китайські полонені розповідають з усмішкою тільки про перші 10 днів у Росії. Вони кажуть, що спершу потрапили до Москви. На кордоні їх запевняли, що їдуть на доволі небезпечну територію.

У Москві їх поселили в чотиризірковий готель, гарно годували. Але потім відправили до Ростова, де вони проходили навчання. Звідти – до Донецька, а тоді на передову.

Там їх обстріляли з дронів. Вони не розповідають, чи брали в руки зброю, а на моє запитання, чи доводилося їм вбивати українців, відповіли, що ні, хоча кажуть, що їх змушували робити різне,

– підкреслила ведуча 24 Каналу.

Росіяни з ними спілкувалися жестами, а ще дуже часто забирали телефони на навчаннях. Для того, щоб їх повернути, китайці щоразу були змушені платити гроші.

Як потрапили в полон

Китайців затримали 5 квітня 2025 року. Їх обстріляли дронами й подали знак, що вони можуть добровільно здатися. Після цього їх годували, давали їм воду, а росіяни, на боці яких вони воювали, обстріляли їх хімічною зброєю.

Не пояснювали, як це треба робити, як здаватися в полон. Єдине, що навіювали думку всім іноземним громадянам, що ви можете в полоні померти дуже жорстокою смертю,

– сказав Ванг Гуанцзюн.

Насамкінець у китайців запитали, чи є у них рідні, близькі та чи хочуть вони повертатися додому. Полонені стверджують, що їхній уряд запевняє, що не потрібно воювати на боці Росії. Їхнє посольство з ними поки не зв'язувалося, але вони все одно хочуть назад у Китай.

Про Україну чули тільки позитивні відгуки. Кажуть, що тут гарні хлопці й дівчата, які з ними дуже добре поводяться. У Китаї їм загрожує тюремний термін, тому що не можна служити на боці іншої держави.

Відповідно до законодавства, де б ви не брали участь у бойових діях, вас очікує покарання. Я до цього готовий, але все одно хочу повернути додому і до рідних,

– додав Чанг Ренбо.

Міжнародні організації поки з ними не контактували, з рідними полонені також не спілкувалися.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що це не єдині китайці, які воюють на боці Росії. Щонайменше їх є понад 155. Офіційний Пекін про це знає. Вербують людей через соцмережі.