После угроз "украинским сценарием": Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и поздравил его с днем рождения. Лидеры также обсудили итоги саммита ЕАЭС, который состоялся в Астане без участия Пашиняна.

О деталях разговора двух лидеров сообщают росСМИ.

О чем говорили Путин и Пашинян?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Одной из тем разговора стали итоги саммита Евразийского экономического союза в Астане.

По сообщениям, Пашинян не присутствовал на этом саммите, однако все же получил главную информацию. На фоне предстоящих парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, отношения между Москвой и Ереваном остаются напряженными.

Ранее на заседании ЕАЭС было принято заявление с призывом провести в Армении референдум о возможном выборе между вступлением в Европейский Союз или дальнейшим пребыванием в Евразийском экономическом союзе. Это усилило дискуссии внутри страны относительно внешнеполитического курса.

По сообщениям СМИ, Сам Пашинян заявлял, что Армения продолжит работу в рамках ЕАЭС до момента, когда выбор между ЕС и ЕАЭС станет неизбежным. По его словам, окончательное решение должен принять народ путем референдума. Он также отметил, что пока преждевременно проводить такое голосование, пока Армения официально не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС.

Премьер подчеркнул, что страна продолжит "спокойно работать" в рамках союза и имеет потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Отдельно Пашинян отметил, что отношения Армении и России находятся в стадии трансформации, которую он назвал естественной в условиях новой геополитической ситуации. Он подчеркнул, что Ереван и Москва имеют "открытые и искренние" отношения, которые продолжают развиваться.

Напомним, что союзники Кремля открыто выражают недовольство курсом Армении на сближение с Европейским Союзом. В Москве и среди ее партнеров по ЕАЭС все чаще звучит критика евроинтеграционных стремлений Еревана, которые рассматриваются как отход от общего политического и экономического пространства.

В частности, Беларусь фактически повторяет ключевые тезисы российского руководства о ситуации в Армении. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко публично предостерег Ереван от резких шагов в сторону ЕС и заявил, что такие решения якобы могут иметь серьезные последствия для безопасности государства. Он даже предположил, что в случае активного движения Армении в направлении евроинтеграции страна может столкнуться с так называемым "украинским сценарием".