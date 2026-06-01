Про деталі розмови двох лідерів повідомляють росЗМІ.

Про що говорили Путін та Пашинян?

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Однією з тем розмови стали підсумки саміту Євразійського економічного союзу в Астані.

За повідомленнями, Пашинян не був присутній на цьому саміті, проте все ж отримав головну інформацію. На тлі майбутніх парламентських виборів у Вірменії, які відбудуться 7 червня, відносини між Москвою та Єреваном залишаються напруженими.

Раніше на засіданні ЄАЕС було ухвалено заяву із закликом провести у Вірменії референдум щодо можливого вибору між вступом до Європейського Союзу або подальшим перебуванням у Євразійському економічному союзі. Це посилило дискусії всередині країни щодо зовнішньополітичного курсу.

За повідомленнями ЗМІ, Сам Пашинян заявляв, що Вірменія продовжить роботу в межах ЄАЕС до моменту, коли вибір між ЄС та ЄАЕС стане неминучим. За його словами, остаточне рішення має ухвалити народ шляхом референдуму. Він також наголосив, що наразі передчасно проводити таке голосування, доки Вірменія офіційно не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС.

Прем'єр підкреслив, що країна продовжить "спокійно працювати" в межах союзу та має потенціал для подальшого розвитку співпраці. Окремо Пашинян зазначив, що відносини Вірменії та Росії перебувають у стадії трансформації, яку він назвав природною в умовах нової геополітичної ситуації. Він підкреслив, що Єреван і Москва мають "відкриті та щирі" відносини, які продовжують розвиватися.

Нагадаємо, що союзники Кремля відкрито висловлюють невдоволення курсом Вірменії на зближення з Європейським Союзом. У Москві та серед її партнерів по ЄАЕС дедалі частіше звучить критика євроінтеграційних прагнень Єревана, які розглядаються як відхід від спільного політичного та економічного простору.

Зокрема, Білорусь фактично повторює ключові тези російського керівництва щодо ситуації у Вірменії. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко публічно застеріг Єреван від різких кроків у бік ЄС і заявив, що такі рішення нібито можуть мати серйозні наслідки для безпеки держави. Він навіть припустив, що у разі активного руху Вірменії в напрямку євроінтеграції країна може зіткнутися з так званим "українським сценарієм".