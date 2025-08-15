Лидеры США и России прибыли на Аляску, где состоится их саммит 15 августа. Оба президента покинули аэропорт в одном авто.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Трамп и Путин поехали на саммит в одном авто

После встречи на красной дорожке в аэропорту Анкориджа Дональд Трамп и Владимир Путин направились к своим автомобилям.

Как пишет Sky News, российский президент привез собственный лимузин Aurus, который заметили на аэродроме возле самолетов. Однако Путин сел в лимузин "The Beast" президента США , который перевозил обоих лидеров к месту проведения саммита.

По данным CNN, этот поступок выглядит нетипично. В 2018 году, когда Трамп хотел, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын сел вместе с ним в авто во время встречи в Сингапуре. Однако советники отказали его от такой идеи.

К слову, лидеры пожали друг другу руку при встрече. На вопрос журналистов о гибели гражданских Путин не отреагировал, притворившись, что не слышит ничего из-за шума двигателей.