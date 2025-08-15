После рукопожатия лидеры России и США сели в один автомобиль на заднем сиденье и отправились на место переговоров, передает 24 Канал.

Что спросили журналисты Путина по прибытии его в Анкоридж?

Однако, прежде чем уехать, политики еще немного попозировали перед представителями медиа. Как раз тогда одна из журналисток воскликнула: "Президент Путин, вы перестанете убивать гражданских?". Глава Кремля сделал жест, словно он не слышит вопроса из-за шума авиационных двигателей. Трамп наклонился к нему и что-то сказал. Возможно, он объяснил, что именно спросили его российскую коллегу. Однако даже после этого диктатор продолжал цинично улыбаться в камеры.

Путин притворяется, что он не слышит, когда его спрашивают о преступлениях: смотрите видео

Напомним, что во время полета в Аляску на борту своего самолета Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся достичь прекращения огня. Если этого не произойдет, президент США признался, что он огорчится.