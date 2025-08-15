Після рукостискання лідери Росії та США сіли в одну автівку на задньому сидінні і вирушили на місце перемовин, передає 24 Канал.

Що спитали журналісти Путіна після прибуття його до Анкориджа?

Однак, перед тим, як поїхати, політики ще трохи попозували перед представниками медіа. Якраз тоді одна із журналісток вигукнула: "Президент Путін, чи ви припините вбивати цивільних?". Очільник Кремля зробив жест, ніби він не чує питання через шум авіаційних двигунів. Трамп нахилився до нього і щось сказав. Можливо, він пояснив, що саме спитали його російську колегу. Втім, навіть після цього диктатор продовжував цинічно посміхатися у камери.

Путін прикидається, що він не чує, коли його питають про злочини: дивіться відео

Нагадаємо, що під час польоту до Аляски на борту свого літака Дональд Трамп висловив сподівання, що йому вдасться досягти припинення вогню. Якщо цього не станеться, президент США зізнався, що він засмутиться.