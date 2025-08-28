Владимиру Путину не нравится президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он возглавляет страну, которая отказалась сдаться, бросила вызов "великой имперской России", и чей дух сопротивления до сих пор не удалось побороть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Путин не хочет встречаться с Зеленским?

Издание пишет, что встреча Путина с Зеленским предоставила бы последнему "политической легитимности", что в Москве неоднократно отрицали. Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил о невозможности заключить соглашение из-за этого.

В то же время Россия создает все больше препятствий для такой встречи, придерживаясь стратегии "тянуть за нос" президента США Дональда Трампа, избегая или хотя бы снижая риск спровоцировать его гнев или введение санкций.

Politico отмечает, что, вероятно, если бы Дональд Трамп собирался что-то сделать, последствия заключались бы во введении вторичных санкций против стран, которые торгуют с Россией, чтобы перекрыть закупку российских ископаемых энергоресурсов.

Это не поставило бы Россию на колени – эффективность санкций, как правило, сильно переоценивают, но стало бы крайне неудобным, особенно на фоне приближающейся рецессии,, и того, что бюджетный дефицит России уже превысил запланированный показатель за год,

– говорится в статье.

Как Россия затягивает мирный процесс?

Для Владимира Путина выгоднее тянуть войну, чем резко ее завершить, поскольку без "победы" для пропаганды его режим оказался бы под угрозой, а выход из военной экономики вызвал бы внутренние конфликты.

Социолог Элла Панея из New Eurasian Strategies Centre считает, что это повлекло бы борьбу за ограниченные ресурсы на всех уровнях общества, а война является прикрытием для репрессий, потому что патриотизм легко использовать для давления.

Отмечается, что длительная война истощает Европу финансово и подрывает и без того хрупкий трансатлантический альянс. Это играет на руку и союзнику Путина, Си Цзиньпину, который обдумывает, когда и как "проглотить" Тайвань.

Продолжение войны может дать Путину больше территорий, фиктивные "гарантии безопасности" от Запада и ограничения украинской армии после завершения боевых действий. Это может создать удобный плацдарм для новой агрессии России.

Бывшая спецсоветник Трампа по вопросам России Фиона Гилл отметила, что Владимир Путин "хочет кастрированную Украину, неспособную выдерживать военное давление, и все это понимают, кроме самого американского президента.

Поэтому Россия запутывает госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа в бесконечных осложнениях, заявляя о "первопричинах войны" и прочее. В то же время россияне обвиняют в затягивании Украину.

Что известно о возможной встрече?