Володимиру Путіну не подобається президент України Володимир Зеленський, оскільки він очолює країну, яка відмовилася здатися, кинула виклик "великій імперській Росії", і чий дух опору досі не вдалося побороти.

Про це повідомляє Politico.

Чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським?

Видання пише, що зустріч Путіна із Зеленським надала б останньому "політичної легітимності", що у Москві неодноразово заперечували. Голова МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявив про неможливість укласти угоду через це.

Водночас Росія створює все більше перешкод для такої зустрічі, дотримуючись стратегії "тягнути за ніс" президента США Дональда Трампа, уникаючи або хоча б знижуючи ризик спровокувати його гнів чи запровадження санкцій.

Politico зазначає, що, ймовірно, якби Дональд Трамп збирався щось зробити, наслідки полягали б у введенні вторинних санкцій проти країн, які торгують із Росією, щоб перекрити закупівлю російських викопних енергоресурсів.

Це не поставило б Росію на коліна – ефективність санкцій, як правило, сильно переоцінюють, але стало б украй незручним, особливо на тлі рецесії, що наближається, і того, що бюджетний дефіцит Росії вже перевищив запланований показник за рік,

Як Росія затягує мирний процес?

Для Володимира Путіна вигідніше тягнути війну, ніж різко її завершити, оскільки без "перемоги" для пропаганди його режим опинився б під загрозою, а вихід із воєнної економіки спричинив би внутрішні конфлікти.

Соціолог Елла Панея з New Eurasian Strategies Centre вважає, що це спричинило б боротьбу за обмежені ресурси на всіх рівнях суспільства, а війна є прикриттям для репресій, бо патріотизм легко використовувати для тиску.

Зазначається, що тривала війна виснажує Європу фінансово та підриває й без того крихкий трансатлантичний альянс. Це грає на руку й союзнику Путіна, Сі Цзіньпіну, який обдумує, коли та як "проковтнути" Тайвань.

Продовження війни може дати Путіну більше територій, фіктивні "гарантії безпеки" від Заходу та обмеження української армії після завершення бойових дій. Це може створити зручний плацдарм для нової агресії Росії.

Колишня спецрадниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл наголосила, що Володимир Путін "хоче кастровану Україну, нездатну витримувати військовий тиск, і всі це розуміють, окрім самого американського президента.

Через це Росія заплутує держсекретаря США Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткоффа в нескінченних ускладненнях, заявляючи про "першопричини війни" та інше. Водночас росіяни звинувачують у затягуванні Україну.

