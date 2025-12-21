Статья агентства Reuters, в которой говорилось о намерениях российского диктатора Владимира Путина "захватить всю Украину и часть Европы", якобы не соответствует действительности и является "срывом мирных усилий" Вашингтона.

Такую информацию сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х.

Смотрите также Протеже Путина возглавил переговоры Трампа с Россией, – WSJ

Как Габбард отреагировала на публикацию Reuters?

Американская чиновница резко обвинила издание в, мол, распространении ложного нарратива, направленного на блокирование мирных инициатив американского президента Дональда Трампа.

Опасным образом вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть вооруженные силы США в войну с Россией,

– написала она.

Она заверила, что данные американской разведки свидетельствуют о том, что Россия наоборот пытается избежать большой войны с НАТО. Об этом сообщили и члену HPSCI от демократов Майку Куигли, которого цитировали в статье.

По ее словам, аналитические данные американской разведки, кроме вышеупомянутого, также свидетельствуют о том, что Россия даже не имеет достаточно возможностей для завоевания и оккупации всей Украины, не говоря уже о Европе.

О чем шла речь в статье агентства?