Нацрозвідка США розкритикувала Reuters через статтю про плани Путіна захопити всю Україну
- Нацрозвідка США розкритикувала Reuters за статтю про плани Путіна захопити всю Україну, заявивши, що це не відповідає дійсності.
- Директорка нацрозвідки США Габбард заявила, що Росія намагається уникнути великої війни з НАТО і не має можливостей для цього.
Стаття агентства Reuters, в якій йшлося про наміри російського диктатора Володимира Путіна "захопити всю Україну та частину Європи", нібито не відповідає дійсності та є "зривом мирних зусиль" Вашингтона.
Таку інформацію повідомила директорка національної розвідки США Тулсі Габбард. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х.
Як Габбард відреагувала на публікацію Reuters?
Американська високопосадовиця різко звинуватила видання у, мовляв, розповсюдженні помилкового наративу, спрямованого на блокування мирних ініціатив американського президента Дональда Трампа.
Небезпечним чином ви просуваєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з Росією,
– написала вона.
Вона запевнила, що дані американської розвідки свідчать про те, що Росія навпаки намагається уникнути великої війни з НАТО. Про це повідомили й члена HPSCI від демократів Майку Куіглі, якого цитували у статті.
За її словами, аналітичні дані американської розвідки, крім вищезгаданого, також свідчать про те, що Росія навіть не має вдосталь можливостей для завоювання та окупації всієї України, не кажучи вже про Європу.
Про що йшлося у статті агентства?
Агентство з посиланням на шість джерел повідомляло що Володимир Путін, як і раніше, прагне повного підпорядкування України та повернення під контроль Росії частини територій, які раніше входили до складу СРСР.
Ці висновки за аналізом американських спецслужб, за словами співрозмовників Reuters, залишаються незмінними з початку повномасштабної війни й збігаються з позицією європейських лідерів та спецслужб.