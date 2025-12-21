Таку інформацію повідомила директорка національної розвідки США Тулсі Габбард. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х.

Як Габбард відреагувала на публікацію Reuters?

Американська високопосадовиця різко звинуватила видання у, мовляв, розповсюдженні помилкового наративу, спрямованого на блокування мирних ініціатив американського президента Дональда Трампа.

Небезпечним чином ви просуваєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з Росією,

– написала вона.

Вона запевнила, що дані американської розвідки свідчать про те, що Росія навпаки намагається уникнути великої війни з НАТО. Про це повідомили й члена HPSCI від демократів Майку Куіглі, якого цитували у статті.

За її словами, аналітичні дані американської розвідки, крім вищезгаданого, також свідчать про те, що Росія навіть не має вдосталь можливостей для завоювання та окупації всієї України, не кажучи вже про Європу.

Про що йшлося у статті агентства?