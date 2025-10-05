Воздушное пространство европейских стран НАТО постоянно нарушают дроны, которые может запускать Россия. Владимир Путин только шутит по этому поводу. Однако это опасная ситуация для Европы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что не стоит верить словам российского диктатора. Ступак предположил, какими способами Россия может продолжить осуществлять подобные инциденты против стран НАТО.

Намерена ли Россия продолжить инциденты с дронами?

"Когда Путин говорит, что якобы больше не будет это делать (речь идет об информации, что именно российские дроны нарушают воздушное пространство, в частности, Дании – 24 Канал), это означает, что он будет это делать дальше и еще более дерзко", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Ступак отметил, имеет ли Россия преимущества перед европейскими странами, чтобы проводить такие операции и нагнетать ситуацию.

Россия имеет меньшее количество населения – 140 миллионов, хотя, вероятно, по его словам, это миф и настоящая численность россиян – 90 миллионов. В то же время совокупное количество населения в Западной Европе – 500 миллионов. Также в европейских странах больше экономика, мощнее ВПК.

В то же время на стороне России небольшая численность союзников – Иран, Северная Корея и половинчатый партнер – Китай. Но они, как заметил бывший сотрудник СБУ, надежные и решительные, не имеют самоограничений и догматов о нарушении каких-то международных конвенций.

Также в России все решения выполняются исключительно на основании указания одного человека. Если в Европе есть дискуссии, оппозиция, правительство, премьер, президент, парламентские выборы, то в России всего этого нет,

– объяснил он.

Поэтому Путин, по мнению Ступака, и дальше будет продолжать испытывать европейские границы.

Будут пролеты российских беспилотников. Возможно, их будут запускать с украинскими наклейками. Этот способ использовали в Беларуси, когда летом в Минске упал какой-то беспилотник. В аварийном режиме собрали его обломки и на них оказались наклейки с надписями на украинском "не торкатися", "нерухомі частини". Невооруженным глазом было видно, что наклейки сняли с ранее сбитых на территории России БПЛА и переклеили на эти обломки,

– объяснил Иван Ступак.

Экс-сотрудник СБУ предположил, что Россия может это делать и демонстрировать, что воздушное пространство европейских стран якобы нарушают украинские беспилотники.

Также может постепенно увеличиваться глубина залетания дронов или самолетов на территорию этих стран и продолжительность их пребывания в их воздушном пространстве.

Какова ситуация с появлением дронов в странах НАТО?