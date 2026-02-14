Украина выиграет эту войну, – президент Финляндии заявил о стратегическом поражении Путина

Российский президент Владимир Путин уже потерпел стратегическое поражение в войне, которой подтолкнул Украину в Европу вместо насаждения своей политики.

Об этом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Финляндии Александр Стубб, отвечая на вопросы представителей СМИ, сообщает The Guardian.

Как Стубб объяснил свою позицию?

Президента Финляндии во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля спросили, как на основе опыта Финляндии Украине стоит "решить вопрос с Россией", на что он ответил, что не хочет советовать что-то в этом.

Я не буду давать вам советы, но считаю, что вы выиграете эту войну, и причина заключается в том, что Путин потерпел стратегическое поражение,

– сказал он.

По его словам, Владимир Путин хотел сделать Украину российской, но она наоборот стала проевропейской. Также российский президент хотел предотвратить расширение НАТО, но получил членство Финляндии и Швеции в блоке.

Кроме вышеупомянутого, как заметил Александр Стубб, Москва хотела снизить оборонные расходы Альянса, однако сейчас они растут до 5%. В то же время Россия, по его мнению, также имеет пока незначительные продвижения на фронте.

Он напомнил, что еще 12 лет назад Россия захватила 12% украинской территории, с тех пор получила еще 8%, а за последние два года еще меньше – только 1%, в свою очередь Украина в декабре убила 34 тысяч солдат, которых им некем заменить.

"Поэтому мой ответ – просто продолжайте то, что делаете, и в конце вы победите и выиграете эту войну", – резюмировал президент Финляндии.

