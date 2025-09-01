Во время одной из массированных атак Россия ударила по американскому заводу в Мукачево и европейским дипломатическим представительствам в Киеве. Таким образом Кремль отправил "зловещий сигнал" и дал понять Западу, что будет противостоять его попыткам установить мир и защитить Украину.

Стоит заметить, что атака произошла всего через шесть дней после саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что говорят в NYT о российской атаке на Украину?

В издании отмечают, что ракетные удары стали шоком для Мукачево, расположенного настолько далеко от линии фронта, что там нет даже комендантского часа. Российские ракеты ударили по заводу, который принадлежит американской транснациональной корпорации, известной производством кофемашин.

Два удара в одном месте? Нет, они не ошиблись. Они точно знали, куда бьют,

– цитирует NYT слова мэра Мукачево Андрея Балоги.

А также отмечает, что вскоре после этой атаки две российские ракеты ударили по центру Киева. В результате этого удара были повреждены офисы Европейского Союза и Британского совета.

Ранее Россия избегала ударов по району, где сосредоточены иностранные дипломатические миссии. Аналитики и чиновники расценили российские удары по американским и европейским объектам, как сигнал о конфронтации. По их мнению, Путин хочет дать отпор давлению, поскольку от него требуют заключения мира.

Такие действия Кремля свидетельствуют о том, что диктатор чувствует, что имеет право вести войну так, как считает нужным, и даже нанести вред Западу.

Председатель комитета по вопросам иностранных дел Верховной Рады Украины Александр Мережко говорит, что удары России по западным целям являются четким сигналом со стороны Путина о том, "что он чувствует себя уверенно и ведет войну не только против Украины, но и против Запада".

Издание также отмечает, что Соединенные Штаты отреагировали только словами и не ввели дополнительных санкций против России.

Военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади считает, что Москва, по сути, "проверяет границы западного сдерживания, одновременно реализуя широкую стратегию принуждения, направленную на ослабление решимости союзников и принуждение Украины занять невыгодную для себя позицию на переговорах".

Кроме этого, стоит заметить, что Европа обсуждает возможность отправки миротворческих войск в Украину как гарантии безопасности.

В связи с этим, по словам Владимира Дубовика, директора Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова, Москва пытается сказать: "Не смейте посылать сюда свои войска, потому что Украина – это то место, по которому мы можем ударить, куда захотим".

