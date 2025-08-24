Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Есть ли признаки готовности Путина к переговорам и что означают заявления Лаврова: оценка Кислицы

Как в России относятся к переговорам?

Министерство иностранных дел России (МИД) продолжает заявлять об отказе Владимира Путина от встречи с Владимиром Зеленским в сроки, которые ранее озвучивал президент США Дональд Трамп.

22 августа МИД России отвергло обвинения западных СМИ в том, что министр иностранных дел Сергей Лавров подрывает мирный процесс своими недавними заявлениями, в частности отказом принять западные гарантии безопасности для Украины.

МИД России четко заявило, что высказывания Лаврова отражают позицию Кремля, которая, по словам ведомства, "отличается последовательностью" и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа.

В ведомстве также повторили высказывания Лаврова от 20 и 21 августа, согласно которым любые серьезные дискуссии относительно западных гарантий безопасности для Украины, которые не "принимают во внимание" собственные "законные интересы" России, являются "путем в никуда".

МИД подчеркнуло, что Россия выступает за коллективные гарантии безопасности, которые являются "действительно надежными", и сослалось на российские требования, выдвинутые Украине во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Эти требования предусматривали бы постоянный запрет для Украины на вступление в НАТО, жесткие ограничения для украинских Вооруженных Сил и запрет получать западную военную помощь – без каких-либо ограничений по численности или возможностей российских войск.

Заявление МИД России о том, что Лавров не подрывает мирный процесс, поскольку выполняет внешнеполитические директивы Путина, фактически является признанием, что именно Путин является препятствием для этого процесса,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики также отмечают, что Путин остается незаинтересованным в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, которые сводятся к полной капитуляции Украины.

Состоится ли встреча Зеленского и Путина?