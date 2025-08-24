Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как в России относятся к переговорам?
Министерство иностранных дел России (МИД) продолжает заявлять об отказе Владимира Путина от встречи с Владимиром Зеленским в сроки, которые ранее озвучивал президент США Дональд Трамп.
22 августа МИД России отвергло обвинения западных СМИ в том, что министр иностранных дел Сергей Лавров подрывает мирный процесс своими недавними заявлениями, в частности отказом принять западные гарантии безопасности для Украины.
МИД России четко заявило, что высказывания Лаврова отражают позицию Кремля, которая, по словам ведомства, "отличается последовательностью" и не изменилась после саммита на Аляске 15 августа.
В ведомстве также повторили высказывания Лаврова от 20 и 21 августа, согласно которым любые серьезные дискуссии относительно западных гарантий безопасности для Украины, которые не "принимают во внимание" собственные "законные интересы" России, являются "путем в никуда".
МИД подчеркнуло, что Россия выступает за коллективные гарантии безопасности, которые являются "действительно надежными", и сослалось на российские требования, выдвинутые Украине во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Эти требования предусматривали бы постоянный запрет для Украины на вступление в НАТО, жесткие ограничения для украинских Вооруженных Сил и запрет получать западную военную помощь – без каких-либо ограничений по численности или возможностей российских войск.
Заявление МИД России о том, что Лавров не подрывает мирный процесс, поскольку выполняет внешнеполитические директивы Путина, фактически является признанием, что именно Путин является препятствием для этого процесса,
– говорится в отчете ISW.
Аналитики также отмечают, что Путин остается незаинтересованным в проведении серьезных мирных переговоров и придерживается своих давних военных целей, которые сводятся к полной капитуляции Украины.
Состоится ли встреча Зеленского и Путина?
После переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с Владимиром Путиным. Украинский президент подчеркнул, что такой диалог должен состояться без предварительных условий.
Тогда же в Вашингтоне подтвердили, что во время переговоров Путин заверил Трампа в своей готовности сесть за стол переговоров с Зеленским для обсуждения главных вопросов, связанных с войной в Украине. По информации американской стороны, подготовка к возможной встрече продолжается.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским, но после предварительной отработки всех главных вопросов и когда будет подготовлена повестка дня. По словам Лаврова, этого до сих пор нет, а встреча пока не согласована.