Так считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью NBC News.

Готов ли Путин к содержательным переговорам?

Украинский дипломат отметил, что попытки российского руководства поставить под сомнение легитимность Зеленского как президента, о чем ранее говорил глава Сергей Лавров, являются давно отработанным пропагандистским клише.

По его словам, на заявления российского министра не стоит обращать внимания. Сергей Кислица отметил, что Дональд Трамп, его команды и руководство Украины сейчас находятся "на правильном пути для продвижения переговоров".

"И я действительно верю, что Соединенные Штаты и администрация Трампа имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед", – говорит он, и предупреждает, что Россия сознательно затягивает переговорный процесс.

Заместитель министра убежден, что Россия продолжает манипулировать США и Трампом, однако говорит, что такие действия уже начинают раздражать американцев. Кислица считает, что постепенно в Вашингтоне начинают это понимать.

В то же время Сергей Кислица отмечает, что не видит никаких признаков того, что Владимир Путин готов к содержательным переговорам и к встрече – как двусторонней только с Владимиром Зеленским, так и трехсторонней.

Как говорит чиновник, вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над ним сейчас работают. Он также отверг возможность участия России в решении вопросов украинской безопасности.

Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно – работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем,

– заявил Кислица.

О каких заявлениях Лаврова идет речь?