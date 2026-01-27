Мы достигли предела возможностей, – Писториус заявил, что Германия не может помочь Украине с ПВО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин имеет ограниченные возможности для дальнейшего наращивания помощи Украине в сфере противовоздушной обороны. Он призвал других партнеров активнее участвовать в усилении украинской ПВО.

Об этом Писториус сообщил после переговоров со своим литовским коллегой в Берлине, передает Die Zeit.

Смотрите также ЕС увеличивает военную поддержку: Германия передала Киеву еще две Patriot и уже девятую IRIS-T

Что сказал Писториус о помощи Украине?

По словам Писториуса, Германия уже сделала непропорционально большой вклад в защиту украинского неба. В частности, Украина получила более трети имеющихся в ФРГ зенитных ракетных комплексов Patriot.

Мы достигли предела наших возможностей, поскольку сами ожидаем поставки замены для переданных систем,

– пояснил министр.

Он также напомнил, что Германия является единственной страной-производителем систем IRIS-T и продолжает регулярно передавать их Украине. Однако, по его оценке, на фоне усиления российских воздушных атак эти усилия остаются недостаточными.

Писториус выразил надежду, что еще несколько государств смогут найти дополнительные ресурсы и предоставить Украине новые средства для усиления защиты неба.

Усиливают ли партнеры украинскую ПВО?