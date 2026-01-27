Мы достигли предела возможностей, – Писториус заявил, что Германия не может помочь Украине с ПВО
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия достигла предела возможностей в помощи Украине с ПВО, поскольку ожидает поставки замены для переданных систем.
- Писториус призвал других партнеров активнее участвовать в усилении украинской ПВО, поскольку немецкие усилия остаются недостаточными на фоне усиления российских воздушных атак.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин имеет ограниченные возможности для дальнейшего наращивания помощи Украине в сфере противовоздушной обороны. Он призвал других партнеров активнее участвовать в усилении украинской ПВО.
Об этом Писториус сообщил после переговоров со своим литовским коллегой в Берлине, передает Die Zeit.
Что сказал Писториус о помощи Украине?
По словам Писториуса, Германия уже сделала непропорционально большой вклад в защиту украинского неба. В частности, Украина получила более трети имеющихся в ФРГ зенитных ракетных комплексов Patriot.
Мы достигли предела наших возможностей, поскольку сами ожидаем поставки замены для переданных систем,
– пояснил министр.
Он также напомнил, что Германия является единственной страной-производителем систем IRIS-T и продолжает регулярно передавать их Украине. Однако, по его оценке, на фоне усиления российских воздушных атак эти усилия остаются недостаточными.
Писториус выразил надежду, что еще несколько государств смогут найти дополнительные ресурсы и предоставить Украине новые средства для усиления защиты неба.
Усиливают ли партнеры украинскую ПВО?
Ранее Владимир Зеленский договорился с Дональдом Трампом о поставке ракет для систем Patriot для усиления украинской ПВО. После часовой беседы с американским лидером он сообщил, что получил подтверждение о передаче определенного количества ракет, не раскрывая точных цифр.
Отметим, что сейчас в Украине наблюдается дефицит ракет к ПВО Patriot, которые нужны для сбивания российских баллистических ракет.
Основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что в обмен на украинские дроновые технологии Украина теоретически может получить лицензированное производство ракет. Впрочем, если получить его завтра, то первую ракету можно будет получить примерно через год, потому что это довольно сложный процесс.