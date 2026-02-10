Уникальный радар для ПВО: Испания передает Украине современные комплексы Lanza
- Испания предоставила Украине радар Lanza LTR-25 для улучшения воздушного мониторинга, который ранее отказались предоставить США.
- Радар Lanza LTR-25 может обнаруживать цели на больших расстояниях и легко интегрируется с комплексами Patriot, NASAMS и IRIS-T, повышая эффективность противовоздушной обороны Украины.
Испания передала украинским военным современный радар Lanza LTR-25, который позволит лучше мониторить воздушное пространство и быстрее выявлять угрозы.
Об этом пишет испанское издание Xataka. В свое время Украина просила такие радары у Соединенных Штатов, однако Вашингтон отказался их предоставить.
Что известно о радарах Lanza LTR-25, которые получит Украина от Испании?
Lanza LTR-25 – это тактический радар раннего обнаружения, который обнаруживает вражеское вооружение на большом расстоянии и замечает даже маленькие цели. Радары производит испанская компания Indra.
Союзники Украины решили усилить силы противовоздушной обороны, чтобы украинцы могли защищать гражданскую и критическую инфраструктуру. Общая сумма радиолокационного комплекса достигает 37 миллионов евро. Indra уже передавала Украине системы для гражданской авиации, а теперь предоставляет и военную помощь.
Специалисты отмечают, что радар Lanza LTR-25 может обнаруживать цели на больших расстояниях. Благодаря этому появится возможность раньше увидеть угрозу и подготовиться к сбиванию цели.
Какие характеристики радаров Lanza LTR-25?
Известно, что испанские радары легко сочетаются с комплексами Patriot, NASAMS и IRIS-T, что делает их работу значительно эффективнее.
Радары работают в L-диапазоне, благодаря чему быстро и точно обнаруживают беспилотники типа "Шахед" или крылатые ракеты, которые движутся низко. Система очень мобильна и оснащена фазированной антенной решеткой, которая улучшает работу в условиях активной радиоэлектронной борьбы.
Перевозить комплекс можно грузовиком или самолетом и работать с ним на разных территориях. Таким образом уменьшается опасность поражения систем вражеским вооружением.
Как Испания ранее помогала Украине?
Испания в ноябре прошлого года согласилась предоставить Украине пакет помощи на 1 миллиард евро, который частично будет направлен на закупку американского оружия для усиления обороны и на приобретение оборудования.
Тогда же премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о вкладе в программу PURL в размере 100 миллионов евро для покупки ракет для украинской ПВО, а также о финансировании через другие механизмы.
Во время визита президента Украины в Испанию власти страны подтвердили долгосрочную поддержку Киева в оборонной сфере и подтвердили, что выступает за вступление Украины в ЕС.