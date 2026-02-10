Уникальный радар для ПВО: Испания передает Украине современные комплексы Lanza

Испания передала украинским военным современный радар Lanza LTR-25, который позволит лучше мониторить воздушное пространство и быстрее выявлять угрозы.

Об этом пишет испанское издание Xataka. В свое время Украина просила такие радары у Соединенных Штатов, однако Вашингтон отказался их предоставить.

Что известно о радарах Lanza LTR-25, которые получит Украина от Испании?

Lanza LTR-25 – это тактический радар раннего обнаружения, который обнаруживает вражеское вооружение на большом расстоянии и замечает даже маленькие цели. Радары производит испанская компания Indra.

Союзники Украины решили усилить силы противовоздушной обороны, чтобы украинцы могли защищать гражданскую и критическую инфраструктуру. Общая сумма радиолокационного комплекса достигает 37 миллионов евро. Indra уже передавала Украине системы для гражданской авиации, а теперь предоставляет и военную помощь.

Специалисты отмечают, что радар Lanza LTR-25 может обнаруживать цели на больших расстояниях. Благодаря этому появится возможность раньше увидеть угрозу и подготовиться к сбиванию цели.

Какие характеристики радаров Lanza LTR-25?

Известно, что испанские радары легко сочетаются с комплексами Patriot, NASAMS и IRIS-T, что делает их работу значительно эффективнее.

Радары работают в L-диапазоне, благодаря чему быстро и точно обнаруживают беспилотники типа "Шахед" или крылатые ракеты, которые движутся низко. Система очень мобильна и оснащена фазированной антенной решеткой, которая улучшает работу в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Перевозить комплекс можно грузовиком или самолетом и работать с ним на разных территориях. Таким образом уменьшается опасность поражения систем вражеским вооружением.

Как Испания ранее помогала Украине?