Над Балтийским морем поднимали Rafale и перехватили 6 военных самолетов России

Французские истребители Rafale 2 июня перехватили шесть военных самолетов России над Балтией. Они действовали в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства региона.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Франции.

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Над Балтийским морем перехватили российские самолеты

Стало известно, что 71-й отряд Baltic Air Policing поднимал в небо два французских истребителя Rafale с авиабазы в Шяуляе, Литва. Пилоты перехватили шесть российских самолетов, находившихся в зоне ответственности НАТО.

Во время полета военные идентифицировали российские истребители Су-35, бомбардировщик Су-34 и Су-24, военно-транспортный Ил-76, а также два разведывательных самолета Ан-12 и Ан-30.

Ситуацию контролировали наши пилоты без дальнейшей эскалации,

– отметили французские военные.

К слову, они ранее отмечали, что в последнее время количество российских "провокаций" в Балтийском регионе было нетипично высоким. Тогда сообщалось, что в течение прошлой недели истребители поднимали в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы для перехвата по меньшей мере 11 раз.

Отмечалось, что российские военные самолеты осуществляли полеты без представленных планов и без радиосвязи.