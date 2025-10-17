Возможная передача Украине ракет "Томагавк" стала топ-темой. Главная интрига в том, получит ли Киев это оружие. Но журналисты Axios говорят и о проблемах с этими ракетами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какие проблемы имеют "Томагавки"?

По мнению издания, даже если Трамп согласится поставить Украине эти ракеты, их количество неясно.

Непонятно, сколько ракет США смогут выделить из своих собственных запасов. Также есть очень мало систем Typhon, которые нужны Украине для запуска "Томагавков",

– пишет СМИ.

А еще, по словам американских и украинских военных экспертов, США, скорее всего, предоставят старые модели "Томагавков", которые сможет перехватить российская ПВО.

Какие модели "Томагавков" существуют и почему все говорят о Typhon?

Есть много моделей "Томагавков". Последняя модификация – R/UGM-109H Tomahawk Block V с дальностью до 1650 километров. Ракеты с индексом Block Va могут поражать надводные цели. Индекс Block Vb означает, что ракеты имеют новую проникающую боевую часть Joint Multiple Effects Warhead System (JMEWS) с повышенным фугасным эффектом.

Typhon – лишь один из носителей "Томагавков". Это наземный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. В версии Block Vb он имеет дальность до 1700 километров. О Typhon говорится именно потому, что это единственный наземный способ запускать "Томагавки". Все остальные – это запуск с подводных лодок, миноносцев, крейсеров, поэтому очевидно, что Украина получит именно Typhon (если вообще получит "Томагавки").

Интересно! В эфире 24 Канала историк, политик и дипломат Роман Бессмертный сказал: если не "Томагавки", Россия может получить оружие из Европы – Taurus и Storm Shadow. Но важно, чтобы на встрече Трампа и Зеленского 17 октября звучало, что возможность покупки Украиной или Европой ракет "Томагавков" до сих пор есть.

Так дадут ли Украине "Томагавки"?