Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, заметив, что в то же время на этом точку ставить нельзя. Ведь впереди президент США имеет другую важную встречу.

Потеряла ли Украина шанс получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа?

16 октября Трамп и российский диктатор провели телефонный разговор. Во время него на тему Украины выделили лишь 15 минут.

Телефонный разговор отсрочит принятие решения (по Tomahawk – 24 Канал). Этого надо ожидать,

– подчеркнул Бессмертный.

Между тем в США уже прибыл Владимир Зеленский, чтобы сегодня, 17 октября, встретиться с президентом Америки. Историк объяснил, что важно, чтобы во время этой встречи звучало, что возможность покупки Украиной или Европой ракет Tomahawk до сих пор есть.

Именно это откроет возможность получения аналогичного оружия из Европы – Taurus и Storm Shadow. Как раз таки на саммитах НАТО говорили о том, смогут ли европейцы поддержать такую идею, если США хотя бы "моргнут".

Почему Украине настолько важны ракеты Tomahawk?