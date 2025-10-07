"Томагавки" могут переломить ход войны в Украине, – аналитик
- Дональд Трамп почти принял решение о передаче ракет Tomahawk Украине.
- Аналитики считают, что Tomahawk могут значительно повлиять на ход войны, благодаря их точности и способности достигать целей с дальнего расстояния.
Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Tomahawk Украине. Аналитики считают, что это оружие может переломить ход войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Заметим, что окончательного решения по Tomahawk нет – Трамп пока хочет узнать, как Украина планирует их использовать, чтобы избежать эскалации.
Что говорят аналитики о Tomahawk?
Военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что ракеты "Томагавк" могут оказаться эффективным инструментом для Украины, которая стремится дальнобойных ударов по России.
Эти ракеты стали популярными в 1991 году и стали сразу же открытием, потому что были очень точными.
Они не такие быстрые, возможно, около 550 или 600 миль в час (примерно 885 – 965 километров в час) – но они очень точные,
– заметил Кларк.
Он объяснил, что не нужно использовать несколько ракет, чтобы уничтожить цель – для "полезного количества повреждений" подойдет всего одна ракета. А так, как "Томагавки" летят низко, то их сложно обнаружить.
"Они могут быть инерциальными, то есть их просто направляют на цель, с GPS-наведением или военными версиями GPS, или же они могут следовать за рельефом местности, то есть смотреть на местность, над которой пролетают", – объяснил аналитик.
По его словам, ракеты можно использовать с земли, воздуха и моря.
Что известно о Tomahawk для Украины?
Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение о предоставлении Tomahawk Украине, 6 октября.
Владимир Зеленский просил его предоставить это оружие Киеву во время встречи в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.
Вероятные поставки этих ракет комментировали и в России. Диктатор Путин ранее говорил, что это якобы нанесет вред отношениям России и США. А после заявления Трампа в Кремле заявили, что ожидают более четких заявлений и видят "серьезный виток эскалации, который не изменит ситуацию на фронтах".