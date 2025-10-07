Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Tomahawk Украине. Аналитики считают, что это оружие может переломить ход войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Заметим, что окончательного решения по Tomahawk нет – Трамп пока хочет узнать, как Украина планирует их использовать, чтобы избежать эскалации.

Что говорят аналитики о Tomahawk?

Военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что ракеты "Томагавк" могут оказаться эффективным инструментом для Украины, которая стремится дальнобойных ударов по России.

Эти ракеты стали популярными в 1991 году и стали сразу же открытием, потому что были очень точными.

Они не такие быстрые, возможно, около 550 или 600 миль в час (примерно 885 – 965 километров в час) – но они очень точные,

– заметил Кларк.

Он объяснил, что не нужно использовать несколько ракет, чтобы уничтожить цель – для "полезного количества повреждений" подойдет всего одна ракета. А так, как "Томагавки" летят низко, то их сложно обнаружить.

"Они могут быть инерциальными, то есть их просто направляют на цель, с GPS-наведением или военными версиями GPS, или же они могут следовать за рельефом местности, то есть смотреть на местность, над которой пролетают", – объяснил аналитик.

По его словам, ракеты можно использовать с земли, воздуха и моря.

Что известно о Tomahawk для Украины?