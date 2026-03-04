Мирного соглашения без Европы не будет: Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не готова принять соглашение по Украине без своего участия.
- Мерц призвал США усилить давление на Путина для достижения реальных результатов в мирных переговорах.
Европа подчеркнула, что никакие решения по Украине не могут приниматься без ее участия. Параллельно в ЕС призвали усилить давление на Путина, чтобы достичь реальных результатов мирных переговоров.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Трампом 3 марта, пишет агентство Reuters
Какую позицию ЕС озвучил Мерц?
По словам Мерца, во время встречи с Трампом 3 марта он призвал США усилить давление на Путина, чтобы достичь реальных результатов в вопросе завершения войны в Украине.
В разговоре с журналистами канцлер в очередной раз подчеркнул, что Россия "тянет время" и делает это вопреки намерениям американского президента. Кроме того, он отметил, что только соглашение, одобрена Европой, может быть устойчивой и эффективной для Украины.
Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено без наших мыслей,
– сказал он.
Важно! В 2025 году поддержка Евросоюза для Украины стала значительно эффективнее и устойчивее. Именно в этом году европейская помощь заменила американскую, увеличив военные поставки на 67%, а финансовые на 59%. До конца 2025 года страны-партнеры аккумулировали 3,7 миллиарда евро через механизм НАТО PURL и превратили Европу в приоритетного поставщика оружия для Украины.
Что известно о встрече Мерца и Трампа?
Встреча канцлера Германии и американского президента состоялась 3 марта в Овальном кабинете.
Издание Politico предположило, что Мерц говорил Трампу то, что тот хотел бы услышать об операции США в Иране. Такую тактику канцлер выбрал, чтобы президент США был лояльным к ключевым вопросам ЕС. Речь идет о поддержке Украины, усилении давления на Россию и тарифной политике Белого дома, после отмены Верховным судом пошлин Трампа.
Осведомленные источники сообщили, что еще один вопрос, который поднял Мерц, касается санкций против России. Канцлер должен был призвать Трампа ввести еще более жесткие ограничения, чтобы заставить Путина прекратить войну в Украине.