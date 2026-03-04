Мирного соглашения без Европы не будет: Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию

Европа подчеркнула, что никакие решения по Украине не могут приниматься без ее участия. Параллельно в ЕС призвали усилить давление на Путина, чтобы достичь реальных результатов мирных переговоров.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Трампом 3 марта, пишет агентство Reuters

Смотрите также "Вызывает беспокойство": в ЕС ответили, может ли Украина остаться без ракет для ПВО

Какую позицию ЕС озвучил Мерц?

По словам Мерца, во время встречи с Трампом 3 марта он призвал США усилить давление на Путина, чтобы достичь реальных результатов в вопросе завершения войны в Украине.

В разговоре с журналистами канцлер в очередной раз подчеркнул, что Россия "тянет время" и делает это вопреки намерениям американского президента. Кроме того, он отметил, что только соглашение, одобрена Европой, может быть устойчивой и эффективной для Украины.

Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено без наших мыслей,

– сказал он.

Важно! В 2025 году поддержка Евросоюза для Украины стала значительно эффективнее и устойчивее. Именно в этом году европейская помощь заменила американскую, увеличив военные поставки на 67%, а финансовые на 59%. До конца 2025 года страны-партнеры аккумулировали 3,7 миллиарда евро через механизм НАТО PURL и превратили Европу в приоритетного поставщика оружия для Украины.

Что известно о встрече Мерца и Трампа?