Геополитика Европа Мирного соглашения без Европы не будет: Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию
4 марта, 10:46
Мирного соглашения без Европы не будет: Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию

Диана Подзигун
Основні тези
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не готова принять соглашение по Украине без своего участия.
  • Мерц призвал США усилить давление на Путина для достижения реальных результатов в мирных переговорах.

Европа подчеркнула, что никакие решения по Украине не могут приниматься без ее участия. Параллельно в ЕС призвали усилить давление на Путина, чтобы достичь реальных результатов мирных переговоров.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Трампом 3 марта, пишет агентство Reuters

Какую позицию ЕС озвучил Мерц?

По словам Мерца, во время встречи с Трампом 3 марта он призвал США усилить давление на Путина, чтобы достичь реальных результатов в вопросе завершения войны в Украине.

В разговоре с журналистами канцлер в очередной раз подчеркнул, что Россия "тянет время" и делает это вопреки намерениям американского президента. Кроме того, он отметил, что только соглашение, одобрена Европой, может быть устойчивой и эффективной для Украины.

Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено без наших мыслей,
– сказал он.

Важно! В 2025 году поддержка Евросоюза для Украины стала значительно эффективнее и устойчивее. Именно в этом году европейская помощь заменила американскую, увеличив военные поставки на 67%, а финансовые на 59%. До конца 2025 года страны-партнеры аккумулировали 3,7 миллиарда евро через механизм НАТО PURL и превратили Европу в приоритетного поставщика оружия для Украины.

Что известно о встрече Мерца и Трампа?

  • Встреча канцлера Германии и американского президента состоялась 3 марта в Овальном кабинете.

  • Издание Politico предположило, что Мерц говорил Трампу то, что тот хотел бы услышать об операции США в Иране. Такую тактику канцлер выбрал, чтобы президент США был лояльным к ключевым вопросам ЕС. Речь идет о поддержке Украины, усилении давления на Россию и тарифной политике Белого дома, после отмены Верховным судом пошлин Трампа.

  • Осведомленные источники сообщили, что еще один вопрос, который поднял Мерц, касается санкций против России. Канцлер должен был призвать Трампа ввести еще более жесткие ограничения, чтобы заставить Путина прекратить войну в Украине.