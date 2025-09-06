Reuters заставили удалить видео разговора Путина и Си Цзиньпина о бессмертии
- Reuters удалило видео разговора между Путиным и Си Цзиньпином после запроса от китайского вещателя CCTV, который отозвал разрешение на его использование.
- Reuters утверждает, что редакционная обработка видео соответствовала их стандартам точной журналистики, хотя CCTV отметило, что были нарушены условия соглашения.
Государственный вещатель Китая заставил агентство Reuters удалить четырехминутное видео с диалогом российского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина в Пекине о вечной жизни.
Там отозвали законное разрешение на использование соответствующего материала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Reuters.
О чем заявило Reuters?
Запись разговора российского и китайского президентов была лицензирована государственной телевизионной сетью "Центральное телевидение Китая" (CCTV). Впоследствии Reuters смонтировало из этого четырехминутное видео.
После этого агентство распространило соответствующие кадры среди более чем 1 тысячи глобальных медиаклиентов, в частности с крупными международными новостными вещателями и телевизионными станциями во всем мире.
Также смонтированный отснятый материал распространили и другие информационные агентства, имеющие лицензию CCTV. Впрочем, позже Reuters удалило видео из и выдало клиентам приказ о его уничтожении после запроса от CCTV
Согласно обнародованной информации, в полученном письме отметили, что агентство превысило условия соглашения об использовании. Также раскритиковали "редакционную обработку этого материала", однако деталей не говорили.
Таким образом агенство заявило, что убрало видео, поскольку больше не имеет законного разрешения на публикацию этого материала, защищенного авторским правом. В то же время к CCTV решили обратиться за комментарием.
Редакционная обработка этого материала привела к явному искажению фактов и утверждений, содержащихся в лицензированной ленте,
– ответил руководитель юридического отдела информационного CCTV.
В свою очередь Reuters заявило, что в агентстве тщательно пересмотрели опубликованные кадры, и "не нашли никаких оснований считать, что давнее обязательство Reuters по точной и беспристрастной журналистике было нарушено".
О каком диалоге Путина и Си идет речь?
- Напомним, в Bloomberg сообщали, что Владимир Путин и Си Цзиньпин во время парада в Пекине обсуждали возможность долголетия, и что они не против жить до 150 лет. Однако неизвестно, насколько серьезным был этот разговор между ними.
- Этот разговор записали на горячий микрофон. На обнародованной записи было слышно, как Путин сказал, что люди могут продолжать получать трансплантацию органов, благодаря чему даже "получить бессмертие".
- Впрочем, по данным WP, уже после публикации соответствующего разговора между президентами России и Китая поиски о "150 лет" были подвергнуты цензуре на популярном сайте социальных сетей в Китае, речь идет о Weibo.