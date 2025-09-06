Государственный вещатель Китая заставил агентство Reuters удалить четырехминутное видео с диалогом российского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина в Пекине о вечной жизни.

Там отозвали законное разрешение на использование соответствующего материала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Reuters.

О чем заявило Reuters?

Запись разговора российского и китайского президентов была лицензирована государственной телевизионной сетью "Центральное телевидение Китая" (CCTV). Впоследствии Reuters смонтировало из этого четырехминутное видео.

После этого агентство распространило соответствующие кадры среди более чем 1 тысячи глобальных медиаклиентов, в частности с крупными международными новостными вещателями и телевизионными станциями во всем мире.

Также смонтированный отснятый материал распространили и другие информационные агентства, имеющие лицензию CCTV. Впрочем, позже Reuters удалило видео из и выдало клиентам приказ о его уничтожении после запроса от CCTV

Согласно обнародованной информации, в полученном письме отметили, что агентство превысило условия соглашения об использовании. Также раскритиковали "редакционную обработку этого материала", однако деталей не говорили.

Таким образом агенство заявило, что убрало видео, поскольку больше не имеет законного разрешения на публикацию этого материала, защищенного авторским правом. В то же время к CCTV решили обратиться за комментарием.

Редакционная обработка этого материала привела к явному искажению фактов и утверждений, содержащихся в лицензированной ленте,

– ответил руководитель юридического отдела информационного CCTV.

В свою очередь Reuters заявило, что в агентстве тщательно пересмотрели опубликованные кадры, и "не нашли никаких оснований считать, что давнее обязательство Reuters по точной и беспристрастной журналистике было нарушено".

О каком диалоге Путина и Си идет речь?