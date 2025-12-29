Я видел интересный обмен мнениями с Путиным, он хочет успеха для Украины, хоть это и странно, – Трамп

Президент США Дональд Трамп высказался о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что удалось обсудить много пунктов и "очень сблизиться".

Об этом американский лидер сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о разговоре с Путиным?

Трамп заявил, что Россия пытается захватить еще больше украинских территорий, поэтому с мирным соглашением нужно торопиться. По свободной экономической зоне на Донбассе, то он отметил, что этот вопрос не решили, но приблизились к решению и "все движется в нужном направлении".

Вопрос ЗАЭС также обсуждался долго. По словам президента США, Путин хочет видеть ее введение в эксплуатацию, и пока большой прогресс диктатора в том, что он не бомбит станцию.

В то же время Путин не соглашается на прекращение огня для проведения референдума и Трамп отметил, что якобы понимает его. Несмотря на все военные преступления Кремля, американский лидер убежден, что Россия таки стремится к миру и хочет завершить войну.

Россия хочет видеть Украину успешной. Это может прозвучать немного странно. Но Путин был очень щедрым и искренним в своих чувствах относительно успеха Украины. В частности, в энергетике, в продаже энергоресурсов за низкую цену,

– сказал Трамп.

Он добавил, что видел во время разговора очень интересный обмен мнениями с Путиным и понял, что глава Кремля стремится к трехсторонней встрече. Кроме этого, президент США считает, что Вашингтону нужно сотрудничать с Россией. По его словам, торговля с Москвой может быть довольно успешной, ведь страна-агрессор богата минералами.

Тогда как Владимир Зеленский отметил, что Украина и Россия имеют разные позиции по демилитаризованной зоне. Он отметил, что надо уважать территориальную целостность, закон и украинский народ.

По словам президента, для реализации мирного плана могут организовать референдум. В нем смогут участвовать украинцы на территории Украины, а для участия украинцев за рубежом нужно создать соответствующую инфраструктуру в Европе. Зеленский отметил, что вопрос территорий остается очень сложным.

Что в России говорят о разговоре Путина и Трампа?

Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел разговор с Владимиром Путиным. Он длился час и 15 минут.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин и Трамп якобы придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию войны в Украине. Кроме этого, президент США признал, что эта ситуация оказалась для него самой тяжелой, по сравнению с другими войнами.

Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию войны в рамках рабочих групп, что сейчас создаются. Он отметил, что о параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января.

Также диктатор призвал Киев "не медля" принять решение по Донбассу с учетом ситуации, складывающейся на фронте. Напоследок стороны обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья народам России и США.