Трамп рассчитывает на успех переговоров с Путиным, – глава национальной разведки США

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на успех переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом сказала глава нацразведки США Тулси Габбард во время интервью телеканалу NDTV в понедельник, 17 марта, сообщает 24 Канал.

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Подробности о разговоре Трампа и Путина

Глава Нацразведки США подчеркнула, что Трамп сосредоточен на мире. Габбард подчеркнула, что президент США добился "беспрецедентного прогресса в переговорах между Россией и Украиной".

Переговоры только начались, и он (Дональд Трамп – 24 Канал) рассчитывает на успех, не для себя, а ради мира и прекращения убийства невинных людей,

– сказала она.

Кроме этого, Габбард также добавила: "у нас есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с Россией".

Глава нацразведки США критически высказалась в сторону предыдущей администрации США, которая, по ее мнению, не приложила никаких усилий для достижения мира или прямого диалога с главой Кремля Путиным.

"Таким образом Трамп за очень короткий промежуток времени добился гораздо большего прогресса на пути к миру, чем любые другие предыдущие усилия", – заявила Габбард.

Габбард также выразила уверенность, что предстоящий разговор Трампа с Путиным будет "очень продуктивным".

"У президента Трампа будет очень продуктивный разговор с Путиным в подходящее время, основанный на его непоколебимой приверженности миру", – сказала она.