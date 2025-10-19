После разговора с Путиным Трамп вернулся к старым взглядам на Россию, –The Times
- Владимир Зеленский надеялся получить ракеты Tomahawk для Украины, но соответствующего решения до сих пор нет.
- Президент США Дональд Трамп, похоже, вернулся к своим старым взглядам на Россию, что вызывает беспокойство относительно поддержки Украины.
Владимир Зеленский надеялся, что во время встречи с Дональдом Трампом ему удастся получить ракеты Tomahawk для Украины, однако соответствующего решения до сих пор нет. Зато президент США, похоже, вернулся к своим старым взглядам на Россию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Как президент США меняет свою позицию?
Хотя этот визит в Белый дом прошел спокойнее, чем февральский, когда Зеленский стал мишенью резких нападок со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса, он не принес никаких конкретных решений.
По словам издания, предыдущая встреча этого года лишь подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины. Зато, кажется, достаточно одного звонка от Путина или нового саммита, чтобы Америка снова отдалилась от того, в чем нуждается Украина.
В The Times отмечают: сейчас не время оставлять Украину в подвешенном состоянии – надо довести дело до конца, а для этого ракеты Tomahawk должны поступить в таком количестве, чтобы заставить Россию согласиться на условия, которые не ограничивают интересы Украины.
Эти ракеты способны поражать базы ракет и беспилотников, которые Россия использует для смертоносных ударов по Украине, а также разрушать нефтяные и газовые объекты, критически важные для военной машины страны-агрессора.
Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.
Какое значение имел телефонный разговор Трампа и Путина?
В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился около двух часов. В Белом доме сразу отметили, что диалог был продуктивным.
По итогам разговора Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Политик считает, что такая встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Чиновники Евросоюза заявили, что один или несколько европейских лидеров должны будут предоставить Владимиру Путину специальное разрешение на полет через их воздушное пространство, если он действительно полетит в Будапешт.