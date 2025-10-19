Владимир Зеленский надеялся, что во время встречи с Дональдом Трампом ему удастся получить ракеты Tomahawk для Украины, однако соответствующего решения до сих пор нет. Зато президент США, похоже, вернулся к своим старым взглядам на Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Читайте также До сих пор стремятся к полной капитуляции Украины: как в Кремле отреагировали на мирные призывы Трампа

Как президент США меняет свою позицию?

Хотя этот визит в Белый дом прошел спокойнее, чем февральский, когда Зеленский стал мишенью резких нападок со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса, он не принес никаких конкретных решений.

По словам издания, предыдущая встреча этого года лишь подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины. Зато, кажется, достаточно одного звонка от Путина или нового саммита, чтобы Америка снова отдалилась от того, в чем нуждается Украина.

В The Times отмечают: сейчас не время оставлять Украину в подвешенном состоянии – надо довести дело до конца, а для этого ракеты Tomahawk должны поступить в таком количестве, чтобы заставить Россию согласиться на условия, которые не ограничивают интересы Украины.

Эти ракеты способны поражать базы ракет и беспилотников, которые Россия использует для смертоносных ударов по Украине, а также разрушать нефтяные и газовые объекты, критически важные для военной машины страны-агрессора.

Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.

Какое значение имел телефонный разговор Трампа и Путина?