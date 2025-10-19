Володимир Зеленський сподівався, що під час зустрічі з Дональдом Трампом йому вдасться отримати ракети Tomahawk для України, однак відповідного рішення досі немає. Натомість президент США, схоже, повернувся до своїх старих поглядів на Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Читайте також Досі прагнуть повної капітуляції України: як у Кремлі відреагували на мирні заклики Трампа

Як президент США змінює свою позицію?

Хоча цей візит до Білого дому минув спокійніше, ніж лютневий, коли Зеленський став мішенню різких нападок з боку Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса, він не приніс жодних конкретних рішень.

За словами видання, попередня зустріч цього року лише підкреслила відсутність взаєморозуміння між президентами США та України. Натомість, здається, достатньо одного дзвінка від Путіна чи нового саміту, аби Америка знову віддалилася від того, чого потребує Україна.

У The Times наголошують: зараз не час залишати Україну в підвішеному стані – треба довести справу до кінця, а для цього ракети Tomahawk мають надійти в такій кількості, щоб змусити Росію погодитися на умови, які не обмежують інтереси України.

Ці ракети здатні уражати бази ракет та безпілотників, які Росія використовує для смертоносних ударів по Україні, а також руйнувати нафтові й газові об'єкти, критично важливі для військової машини країни-агресорки.

Довідка. Tomahawk – це крилата ракета для ураження наземних і деяких морських цілей з високою точністю, яку запускають із надводних кораблів та підводних човнів. Залежно від модифікації її дальність орієнтовно становить близько 1000 – 1600 кілометрів.

Яке значення мала телефонна розмова Трампа і Путіна?