Последствия предстоящего визита Виткоффа в Кремль станут катастрофой, –СМИ
- Скандальный разговор Виткоффа с советником Путина Ушаковым вызвал критику на Западе из-за его выгодности для Кремля.
- Предстоящий визит Виткоффа в Москву представляет угрозу для европейской безопасности и может иметь катастрофические последствия для Украины.
Скандальный разговор Уиткоффа с помощником Путина Ушаковым вызвал волну критики на Западе. Содержание беседы показывает опасную близость спецпредставителя Трампа к Кремлю.
Такое взаимодействие может иметь серьезные последствия для Украины и всей европейской безопасности. Об этом предостерегают аналитики Sky News, пишет 24 Канал.
Читайте также "Все будут прыгать от радости": стенограмма разговора Уиткоффа с помощником Путина по Украине
Почему особенно дружеские отношения Виткоффа с Кремлем угрожают европейской безопасности?
По информации издания, стенограмма телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником Путина Юрием Ушаковым продемонстрировала, насколько выгодным для Кремля является Уиткофф и какую опасность представляют его дальнейшие контакты с Россией. СМИ отмечает, что советы, которые предоставил Москве спецпосланник Трампа "удивительно односторонние" и работают в пользу Кремля.
Издание подчеркивает, что цепь событий после этих разговоров является показательным – после многочисленных разговоров с россиянами Виткофф присоединился к созданию "мирного плана", а США начали давить на Киев, что тот рассмотрел эти предложения. Поэтому разоблачение телефонного разговора выглядит как "неутешительная картина" того, как посланник Трампа прекрасно справляется с ролью "полезного идиота" со стороны США в контактах с Россией.
Должны возникнуть серьезные вопросы относительно его взаимодействия с россиянами и серьезные опасения относительно последствий, которые могут быть потенциально катастрофическими,
– говорится в публикации.
СМИ отмечает, что каждая новая встреча Виткоффа с представителями России только усиливает угрозу, которую Москва создает для Украины и всей системы западной безопасности. Особое беспокойство вызывает предстоящий визит Виткоффа в Москву – после заявления Трампа 25 ноября о новой миссии "для дальнейших переговоров, направленных на преодоление тупика между Украиной и Россией".
В то же время Путин не демонстрирует готовности принимать переработанный мирный план США, а Киев может еще "содрогнутся от того, что трамповский "мистер Фиксит" пофиксит на этот раз".
Они (украинцы – 24 канал) очевидно будут в отчаянии из-за дальнейшей вовлеченности Виткоффа (к переговорам о мире – 24 Канал) на любом уровне и из-за того, что это говорит о видении Трампа и кому принадлежит его лояльность,
– подчеркивает издание.
СМИ отмечает, что в любой другой сфере Виткоффа уже давно бы отстранили от должности из-за серьезной потери репутации. Но в эпоху Трампа громкие разоблачения уже не имеют прежнего эффекта.
О чем разговаривали Уиткофф и Ушаков?
Во время телефонного разговора 14 ноября политики согласовывали шаги Москвы накануне визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.
Кроме того, Виткофф советовал Ушакову, как российская сторона может подать Трампу идею условного "мирного плана" из около 20 пунктов, чтобы тот воспринял ее как свою собственную инициативу.
Спецпредставитель США предложил разработать мирное соглашение похожее на то, которое команда Трампа якобы использовала в Газе.