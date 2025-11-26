Последствия предстоящего визита Виткоффа в Кремль станут катастрофой, –СМИ

Скандальный разговор Уиткоффа с помощником Путина Ушаковым вызвал волну критики на Западе. Содержание беседы показывает опасную близость спецпредставителя Трампа к Кремлю.

Такое взаимодействие может иметь серьезные последствия для Украины и всей европейской безопасности. Об этом предостерегают аналитики Sky News, пишет 24 Канал.

Читайте также "Все будут прыгать от радости": стенограмма разговора Уиткоффа с помощником Путина по Украине

Почему особенно дружеские отношения Виткоффа с Кремлем угрожают европейской безопасности?

По информации издания, стенограмма телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и советником Путина Юрием Ушаковым продемонстрировала, насколько выгодным для Кремля является Уиткофф и какую опасность представляют его дальнейшие контакты с Россией. СМИ отмечает, что советы, которые предоставил Москве спецпосланник Трампа "удивительно односторонние" и работают в пользу Кремля.

Издание подчеркивает, что цепь событий после этих разговоров является показательным – после многочисленных разговоров с россиянами Виткофф присоединился к созданию "мирного плана", а США начали давить на Киев, что тот рассмотрел эти предложения. Поэтому разоблачение телефонного разговора выглядит как "неутешительная картина" того, как посланник Трампа прекрасно справляется с ролью "полезного идиота" со стороны США в контактах с Россией.

Должны возникнуть серьезные вопросы относительно его взаимодействия с россиянами и серьезные опасения относительно последствий, которые могут быть потенциально катастрофическими,

– говорится в публикации.

СМИ отмечает, что каждая новая встреча Виткоффа с представителями России только усиливает угрозу, которую Москва создает для Украины и всей системы западной безопасности. Особое беспокойство вызывает предстоящий визит Виткоффа в Москву – после заявления Трампа 25 ноября о новой миссии "для дальнейших переговоров, направленных на преодоление тупика между Украиной и Россией".

В то же время Путин не демонстрирует готовности принимать переработанный мирный план США, а Киев может еще "содрогнутся от того, что трамповский "мистер Фиксит" пофиксит на этот раз".

Они (украинцы – 24 канал) очевидно будут в отчаянии из-за дальнейшей вовлеченности Виткоффа (к переговорам о мире – 24 Канал) на любом уровне и из-за того, что это говорит о видении Трампа и кому принадлежит его лояльность,

– подчеркивает издание.

СМИ отмечает, что в любой другой сфере Виткоффа уже давно бы отстранили от должности из-за серьезной потери репутации. Но в эпоху Трампа громкие разоблачения уже не имеют прежнего эффекта.

О чем разговаривали Уиткофф и Ушаков?