Наслідки майбутнього візиту Віткоффа до Кремля стануть катастрофою, – ЗМІ

Скандальна розмова Віткоффа з помічником Путіна Ушаковим викликала хвилю критики на Заході. Зміст бесіди показує небезпечну близькість спецпредставника Трампа до Кремля.

Така взаємодія може мати серйозні наслідки для України та всієї європейської безпеки. Про це застерігають аналітики Sky News, пише 24 Канал.

Чому особливо дружні стосунки Віткоффа із Кремлем загрожують європейській безпеці?

За інформацією видання, стенограма телефонної розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і радником Путіна Юрієм Ушаковим продемонструвала, наскільки вигідним для Кремля є Віткофф і яку небезпеку становлять його подальші контакти з Росією. ЗМІ зазначає, що поради, які надав Москві спецпосланець Трампа "напрочуд однобічні" та працюють на користь Кремля.

Видання підкреслює, що ланцюг подій після цих розмов є показовим – після численних розмов із росіянами Віткофф долучився до створення "мирного плану", а США почали тиснути на Київ, що той розглянув ці пропозиції. Тож викриття телефонної розмови виглядає як "невтішна картина" того, як посланець Трампа чудово справляється з роллю "корисного ідіота" з боку США у контактах з Росією.

Мають виникнути серйозні питання щодо його взаємодії з росіянами та серйозні побоювання щодо наслідків, які можуть бути потенційно катастрофічними,

– мовиться у публікації.

ЗМІ наголошує, що кожна нова зустріч Віткоффа з представниками Росії лише посилює загрозу, яку Москва створює для України та всієї системи західної безпеки. Особливе занепокоєння викликає майбутній візит Віткоффа до Москви – після заяви Трампа 25 листопада про нову місію "для подальших переговорів, спрямованих на подолання глухого кута між Україною та Росією".

Водночас Путін не демонструє готовності приймати перероблений мирний план США, а Київ може ще "здригнуться від того, що трампівський "містер Фіксіт" пофіксить цього разу".

Вони (українці – 24 канал) вочевидь будуть у відчаї через подальшу залученість Віткоффа (до переговорів про мир – 24 Канал) на будь-якому рівні та через те, що це говорить про бачення Трампа і кому належить його лояльність,

– підкреслює видання.

ЗМІ зауважує, що в будь-якій іншій сфері Віткоффа вже давно б усунули з посади через серйозну втрату репутації. Але в епоху Трампа гучні викриття вже не мають колишнього ефекту.

Про що розмовляли Віткофф та Ушаков?