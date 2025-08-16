Укр Рус
Как мировые лидеры реагируют на одиозную встречу Трампа с Путиным на Аляске: все заявления
16 августа, 21:00
27

Как мировые лидеры реагируют на одиозную встречу Трампа с Путиным на Аляске: все заявления

Маргарита Волошина

Ряд мировых лидеров, в частности европейских, высказали свое мнение относительно недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в формате "три на три", которая прошла в Анкоридже, что на Аляске.

Заявления мировых лидеров о встрече американского и российского президентов и как комментируют их заявления после переговоров, рассказывает 24 Канал.

Как реагируют на саммит в мире?

20:33, 16 августа

Орбан поприветствовал встречу Трампа и Путина

В контексте недавних переговоров американской и российской сторон в штате Аляска Виктор Орбан заявил о якобы положительном результате встречи. Он пожелал, чтобы "каждые выходные были такими же хорошими".

Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются недружественными сообщениями. Теперь этому наступил конец. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера,
– написал он.

20:12, 16 августа

В Италии заявили о "проблесках мира"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя переговоры президента США Дональда Трампа с Путиным заявила о "проблесках мира", а также подчеркнула важность гарантий безопасности для Украины.

Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достижение соглашения, по-прежнему, является сложным, но, наконец, возможным, особенно после многомесячного тупика на линии фронта, 
– говорится в заявлении.

20:09, 16 августа

Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" после саммита Трампа с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" с целью поддержки Украины после переговоров. По его словам, США заверили в готовности внести вклад, а Франция будет работать для обеспечения интересов в духе ответственности.

"Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами из "коалиции желающих", с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретных результатов", – проинформировал Макрон.

20:08, 16 августа

В Эстонии разочарованы результатами переговоров

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что "то, чего боялись, не произошло, а то, на что надеялись, не было достигнуто". Он пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности.

"Европа должна активизироваться и усилить давление на Россию. Каждая нация имеет право выбирать свое будущее. Только Украина может определить справедливый мир", – подчеркнул он.
 

20:07, 16 августа

В Нидерландах подчеркнули важность поддержки Украины и давления на Россию

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул важность продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Он отметил, что приветствует усилия Трампа по достижению прочного мира в Украине.

"Приятно видеть, что теперь появилась перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы. Переговоры могут проводиться только с Украиной", – отметил он.

По его мнению, положительным шагом является также то, что "Европа и США совместно работают над необходимыми гарантиями безопасности". Он пообещал, что Нидерланды и в дальнейшем будут играть активную роль в "коалиции желающих".

20:06, 16 августа

В Польше оценили заявления Путина

Премьер Польши Дональд Туск, комментируя встречу, заявил о "решающей фазе" в войне. В контексте саммита на Аляске Туск отметил, что сейчас приоритетом является "сохранение единства всего Запада".

По словам польского премьер-министра, после встречи на Аляске стало понятно, что "Россия уважает только сильных", а Владимир Путин "в очередной раз проявил себя как хитрый и безжалостный игрок".

20:05, 16 августа

Германия заявила о прогрессе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовность США присоединиться к гарантии безопасности для Украины является "большим прогрессом" по итогам встречи. По его словам, Трамп подробно проинформировал европейских лидеров об итогах своей встречи.

Также Мерц проинформировал своих министров о перспективах прекращения войны в Украине после переговоров. 
 

20:04, 16 августа

В Литве призвали увеличить давление на Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным призвал к большему давлению на Россию. В то же время он приветствовал усилия президента США по прекращению войны, развязанной Россией.

Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства невинных гражданских лиц должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения, 
– заявил он.

20:03, 16 августа

Фицо высказался о встрече Трампа с Путиным у пропаганды

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу, высказался о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", – сказал словацкий премьер.

20:02, 16 августа

В Латвии заявили, что реального движения к миру нет

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным констатировал, что пока реального движения к миру в Украине нет.

По его словам, уже ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, или продемонстрирует реальное стремление достичь урегулирования войны против Украины.

20:01, 16 августа

Эрдоган назвал переговоры новым импульсом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине. Он добавил, что Турция рассчитывает на мир и готова внести свой вклад в его достижение.

Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором примет участие президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира. Турция готова внести свой вклад в установление мира, 
– заявил он.

20:00, 16 августа

Каллас раскритиковала Россию и похвалила Трампа за усилия

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что европейская безопасность не подлежит переговорам. По ее словам, настоящей первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности.

"Москва не закончит войну, пока не поймет, что она не может продолжаться. Поэтому Европа будет продолжать поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против России. Решимость президента Трампа достичь мирного соглашения является жизненно важной", – говорит она.