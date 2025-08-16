Как мировые лидеры реагируют на одиозную встречу Трампа с Путиным на Аляске: все заявления
Ряд мировых лидеров, в частности европейских, высказали свое мнение относительно недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в формате "три на три", которая прошла в Анкоридже, что на Аляске.
Заявления мировых лидеров о встрече американского и российского президентов и как комментируют их заявления после переговоров, рассказывает 24 Канал.
Как реагируют на саммит в мире?
В контексте недавних переговоров американской и российской сторон в штате Аляска Виктор Орбан заявил о якобы положительном результате встречи. Он пожелал, чтобы "каждые выходные были такими же хорошими". Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются недружественными сообщениями. Теперь этому наступил конец. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя переговоры президента США Дональда Трампа с Путиным заявила о "проблесках мира", а также подчеркнула важность гарантий безопасности для Украины. Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достижение соглашения, по-прежнему, является сложным, но, наконец, возможным, особенно после многомесячного тупика на линии фронта, Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" с целью поддержки Украины после переговоров. По его словам, США заверили в готовности внести вклад, а Франция будет работать для обеспечения интересов в духе ответственности. "Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами из "коалиции желающих", с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретных результатов", – проинформировал Макрон. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что "то, чего боялись, не произошло, а то, на что надеялись, не было достигнуто". Он пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности. "Европа должна активизироваться и усилить давление на Россию. Каждая нация имеет право выбирать свое будущее. Только Украина может определить справедливый мир", – подчеркнул он. Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул важность продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Он отметил, что приветствует усилия Трампа по достижению прочного мира в Украине. "Приятно видеть, что теперь появилась перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы. Переговоры могут проводиться только с Украиной", – отметил он. По его мнению, положительным шагом является также то, что "Европа и США совместно работают над необходимыми гарантиями безопасности". Он пообещал, что Нидерланды и в дальнейшем будут играть активную роль в "коалиции желающих". Премьер Польши Дональд Туск, комментируя встречу, заявил о "решающей фазе" в войне. В контексте саммита на Аляске Туск отметил, что сейчас приоритетом является "сохранение единства всего Запада". По словам польского премьер-министра, после встречи на Аляске стало понятно, что "Россия уважает только сильных", а Владимир Путин "в очередной раз проявил себя как хитрый и безжалостный игрок". Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовность США присоединиться к гарантии безопасности для Украины является "большим прогрессом" по итогам встречи. По его словам, Трамп подробно проинформировал европейских лидеров об итогах своей встречи. Также Мерц проинформировал своих министров о перспективах прекращения войны в Украине после переговоров. Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным призвал к большему давлению на Россию. В то же время он приветствовал усилия президента США по прекращению войны, развязанной Россией. Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства невинных гражданских лиц должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу, высказался о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности. "Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", – сказал словацкий премьер. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным констатировал, что пока реального движения к миру в Украине нет. По его словам, уже ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, или продемонстрирует реальное стремление достичь урегулирования войны против Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине. Он добавил, что Турция рассчитывает на мир и готова внести свой вклад в его достижение. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором примет участие президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира. Турция готова внести свой вклад в установление мира, Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что европейская безопасность не подлежит переговорам. По ее словам, настоящей первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности. "Москва не закончит войну, пока не поймет, что она не может продолжаться. Поэтому Европа будет продолжать поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против России. Решимость президента Трампа достичь мирного соглашения является жизненно важной", – говорит она.
