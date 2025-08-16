Укр Рус
16 серпня, 21:00
Як світові лідери реагують на одіозну зустріч Трампа з Путіним на Алясці: усі заяви

Маргарита Волошина

Низка світових лідерів, зокрема європейських, висловили свою думку стосовно нещодавньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у форматі "три на три", яка пройшла в Анкориджі, що на Алясці.

Заяви світових лідерів про зустріч американського та російського президентів та як коментують їхні заяви після переговорів, розповідає 24 Канал.

Як реагують на саміт у світі?

20:33, 16 серпня

Орбан привітав зустріч Трампа і Путіна

У контексті нещодавніх переговорів американської та російської сторін у штаті Аляска Віктор Орбан заявив про нібито позитивний результат зустрічі. Він побажав, щоб "кожні вихідні були такими ж гарними".

Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються недружніми повідомленнями. Тепер цьому настав кінець. Сьогодні світ безпечніше, ніж був учора,
– написав він.

20:12, 16 серпня

В Італії заявили про "проблиски миру"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи переговори президента США Дональда Трампа з Путіним заявила про "проблиски миру", а також наголосила на важливості гарантій безпеки для України.

Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту, 
– йдеться в заяві.

20:09, 16 серпня

Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" після саміту Трампа з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" з метою підтримки України після переговорів. За його словами, США запевнили у готовності зробити внесок, а Франція працюватиме для забезпечення інтересів у дусі відповідальності.

"Ми будемо працювати над цим разом з ними й з усіма нашими партнерами з "коаліції охочих", з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретних результатів", – поінформував Макрон.

20:08, 16 серпня

В Естонії розчаровані результатами переговорів

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що "те, чого боялися, не сталося, а те, на що сподівалися, не було досягнуто". Він пообіцяв, що його країна продовжить підтримувати Україну і обговорювати гарантії безпеки.

"Європа повинна активізуватися і посилити тиск на Росію. Кожна нація має право обирати своє майбутнє. Тільки Україна може визначити справедливий мир", – підкреслив він.
 

20:07, 16 серпня

У Нідерландах наголосили на важливості підтримки України та тиску на Росію

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росії. Він зазначив, що вітає зусилля Трампа щодо досягнення міцного миру в Україні.

"Приємно бачити, що тепер з'явилася перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", – зауважив він.

На його думку, позитивним кроком є також те, що "Європа і США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки". Він пообіцяв, що Нідерланди й надалі відіграватимуть активну роль у "коаліції охочих".

20:06, 16 серпня

У Польщі оцінили заяви Путіна

Прем’єр Польщі Дональд Туск, коментуючи зустріч, заявив про "вирішальну фазу" у війні. У контексті саміту на Алясці Туск зазначив, що наразі пріоритетом є "збереження єдності всього Заходу".

За словами польського прем'єр-міністра, після зустрічі на Алясці стало зрозуміло, що "Росія поважає лише сильних", а Володимир Путін "вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець".

20:05, 16 серпня

Німеччина заявила про прогрес

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовність США долучитись до гарантії безпеки для України є "великим прогресом" за підсумками зустрічі. За його словами, Трамп детально поінформував європейських лідерів про підсумки своєї зустрічі.

Також Мерц поінформував своїх міністрів про перспективи припинення війни в Україні після переговорів. 
 

20:04, 16 серпня

У Литві закликали збільшити тиск на Росію

Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з Володимиром Путіним закликав до більшого тиску на Росію. Водночас він привітав зусилля президента США щодо припинення війни, розв'язаної Росією.

Оскільки Росія не виявляє бажання припинити війну в Україні, необхідно посилити тиск, зокрема запровадити жорсткіші міжнародні санкції. Вбивства невинних цивільних осіб повинні припинитися до початку переговорів про укладення мирної угоди, 
– заявив він.

20:03, 16 серпня

Фіцо висловився про зустріч Трампа з Путіним у пропаганди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи зустріч, висловився про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", – сказав словацький прем’єр.

20:02, 16 серпня

У Латвії заявили, що реального руху до миру немає

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з Володимиром Путіним констатував, що наразі реального руху до миру в Україні немає.

За його словами, вже найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення досягти врегулювання війни проти України.

20:01, 16 серпня

Ердоган назвав переговори новим імпульсом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч на Алясці надала нового імпульсу завершенню війни в Україні. Він додав, що Туреччина розраховує на мир і готова зробити свій внесок у його досягнення.

Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес, у якому візьме участь президент України Зеленський, закладе основу для міцного миру. Туреччина готова зробити свій внесок у встановлення миру, 
– заявив він.

20:00, 16 серпня

Каллас розкритикувала Росію і похвалила Трампа за зусилля

Заступниця голови Європейської комісії Кая Каллас заявила, що європейська безпека не підлягає переговорам. За її словами, справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки.

"Москва не закінчить війну, поки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися. Тож Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою", – каже вона.