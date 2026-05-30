Заступился за Россию: Фицо упрекнул ЕС после инцидента с дроном в Румынии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после попадания российского беспилотника в многоэтажку в Румынии заявил о необходимости налаживания диалога между Европейским Союзом и Москвой во избежание эскалации.

Об этом он написал в соцсети Х.

Как отреагировал Фицо на инцидент?

Вместо признания вины российской стороны, Роберт Фицо, реагируя на инцидент, "выразил полную солидарность" с правительством Румынии и призвал к "сдержанности в произнесении зажигательных заявлений", очевидно, в сторону Москвы.

Вероятно, он имел в виду заявление румынского президента Никушора Дана о том, что страна примет пропорциональные меры в ответ на нарушение воздушного пространства, а также предупреждение европейских союзников.

Словацкий премьер призвал ЕС к возобновлению диалога с Москвой, поскольку, по его мнению, в противном случае любой "заблудившийся" беспилотник якобы может "привести к эскалации напряженности" с российской стороной.

При отсутствии диалога между Европейским Союзом и Россией любой заблудившийся дрон может привести к эскалации напряженности, с которой мы можем быть не в состоянии справиться,

– написал он.

Как прокомментировали инцидент другие страны?

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность с Румынией и ее населением, а также анонсировала введение 21-го пакета санкций против России для дальнейшего усиления давления на Москву.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял о необходимости усиления давления на российского диктатора Владимира Путина, который, по словам дипломата, не остановится, если не усилить восточный фланг НАТО.

К слову, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на инцидент, резко высказался в отношении стран Европейского Союза, утверждая, что им, мол, "не следует высказываться" по этому случаю.