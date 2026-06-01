Нет для этого оснований, – Пашинян о референдуме в Армении по выбору между ЕС и ЕАЭС

Никол Пашинян отреагировал на заявления России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана о том, чтобы Армения провела референдум по выбору между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Армянский премьер отметил, что сейчас для этого нет никаких оснований.

Об этом пишет Armenpress.

Пашинян отметил, что Армения продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока выбор между этим блоком и Европейским союзом не станет неизбежным.

В то же время армянский премьер отметил, что решение по этому выбору, естественно, должен принять народ Республики Армения с помощью референдума.

Никол Пашинян также отметил, что пока нет оснований для проведения такого референдума, поскольку процесс европейской интеграции Армении еще не достиг той стадии, когда можно было бы предоставить гражданам четкий выбор.

Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично,

– отметил глава армянского правительства.

По его словам, сегодня такой выбор имеет пока теоретический характер, поэтому выносить его на референдум, "не очень разумно".

"Поэтому мы будем продолжать работать спокойно, мирно, без нервов, без споров в Евразийском экономическом союзе, и я убежден, что у нас еще есть потенциал в этом направлении, который мы будем использовать в ближайшем будущем", – заявил Пашинян.

Почему Армения должна выбирать между ЕС и ЕЭС?

29 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что война против Украины якобы началась из-за обстоятельств, похожи на те, которые, по его словам, сейчас наблюдаются в Армении. Речь идет о стремлении страны к сближению с Европейским Союзом и НАТО.

После этого государства Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности призвали Армению определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом. Фактически Еревану предложили выбрать между углублением сотрудничества с ЕС и сохранением участия в интеграционных объединениях, находящихся под влиянием России.

Уже 1 июня стало известно, что Владимир Путин созвонился с Николем Пашиняном. Одной из тем разговора стали итоги саммита Евразийского экономического союза в Астане.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский отметил, что угрозы России касаются не только Армении. Поэтому, по словам главы государства, всем странам больше думать о безопасности и больше делать совместных шагов.