Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 30 мая 2026 года.

К теме В эти сутки важно быть внимательными к тревогам, – Зеленский

Что сказал Зеленский относительно угроз Путина Армении?

Президент подчеркнул, что Россия могла давно завершить миром войну против Украины, но сама выбирает затягивание и расширение войны. Украинский лидер подчеркнул, что страна-агрессор угрожает теперь еще и другим странам рядом, и значительно откровеннее, чем раньше.

Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не о ней одной,

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что надо всем странам больше думать о безопасности и больше делать совместных шагов.

"Чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты шантажировать народы", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 29 мая российский диктатор Владимир Путин сделал заявление, что, мол, "кризис в Украине", то есть война, начался "с похожей ситуации, которая есть в Армении сейчас". Речь идет о стремлении страны сблизиться с Европейским Союзом и НАТО.

Впоследствии страны Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности призвали Армению четко определиться со своим геополитическим вектором. То есть сделать выбор между дальнейшей интеграцией с ЕС или сохранением членства в российских интеграционных структурах.

Уже 30 мая Россия отозвала своего посла из Армении для консультаций. Примечательно, что напряжение между странами происходит накануне парламентских выборов в Армении.