Швейцария на референдуме отклонила предложение о "суровейшем" нейтралитете

Швейцарские избиратели отклонили инициативу, которая должна была существенно ужесточить конституционные ограничения в отношении политики нейтралитета страны. За предложение проголосовали менее 30 % граждан, тогда как более 70 % его не поддержали.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о результатах референдума?

Инициатива предусматривала провозглашение нейтралитета Швейцарии "вечным и вооруженным", а также запрет на вступление в военные альянсы и введение санкций против воюющих государств, если такие ограничения не одобрены ООН.

Ее появление было связано, в частности, с решением Берна присоединиться к санкциям Европейского Союза против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сторонники считали, что такая политика противоречит традиционному нейтралитету Швейцарии.

В результате голосования действующая модель нейтралитета страны остается без предложенных изменений в конституции. Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что результат не означает отказа Швейцарии от нейтралитета.

"Этот результат не является голосованием против нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется таковой в будущем",

– сказал Кассис.

Согласно действующим правилам, швейцарское правительство сохраняет возможность применять принцип нейтралитета с учетом международной ситуации и собственных интересов. Именно гибкость такого подхода была одним из аргументов противников инициативы.

Напомним, Швейцария обновила стратегию национальной безопасности на фоне ухудшения международной ситуации и войны России против Украины. В документе отмечается, что окончания войны пока не предвидится, а стране необходимо готовиться к новым вызовам в сфере безопасности.

Новая стратегия предусматривает три ключевых направления:

снижение зависимости экономики от внешних факторов,

усиление защиты государственных учреждений и критической инфраструктуры,

укрепление обороноспособности армии.

Швейцарские военные должны быть готовы к возможному вооруженному нападению, почему страна планирует заранее обеспечить необходимые ресурсы. Особое внимание будет уделяться гибридным и дистанционным атакам, киберугрозам и организованной преступности.

В целом стратегия содержит 10 целей и 46 конкретных мер, реализация которых уже началась. В то же время Берн планирует расширять сотрудничество с государствами-партнерами для укрепления безопасности страны. Первый отчет о выполнении новой стратегии правительство Швейцарии ожидает к концу 2028 года.