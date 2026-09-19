Об этом сообщает издание Anadolu.

Что известно о новой стратегии безопасности Швейцарии?

Новый план действий содержит сразу десятки конкретных мер по противодействию современным угрозам. Местное правительство признало международную ситуацию крайне нестабильной.

Конца войны России против Украины пока не видно,

– отмечают правительственные чиновники.

Обновленная стратегия рассчитана до 2026 года и предусматривает три приоритета. Прежде всего страна планирует снизить критическую зависимость своей экономики от внешних факторов. Вторым шагом станет усиление охраны государственных учреждений и объектов инфраструктуры, которые становятся все более уязвимыми из-за цифровизации.

Третье и самое важное направление касается непосредственно армии. Швейцарские военные должны быть готовы эффективно отразить потенциальное вооруженное нападение. Для этого страна заранее готовит необходимые ресурсы и налаживает более тесное сотрудничество с государствами-партнерами.

В целом документ содержит 10 целей и 46 конкретных мер. Приоритет будет отдаваться противодействию наиболее вероятным угрозам – гибридным и дистанционным атакам, а также организованной преступности внутри страны.

Реализация этих мер уже началась под руководством Государственного секретариата по вопросам политики безопасности. Первый отчет о проделанной работе правительство рассчитывает получить до конца 2028 года. Стоит отметить, что еще в прошлом году глава швейцарской армии открыто признал неспособность страны самостоятельно защититься от полномасштабного вторжения. Именно ухудшение геополитической ситуации заставляет традиционно нейтральное государство искать более тесные связи с Евросоюзом.

К слову, Болгария планирует закупить более 10 систем противодействия беспилотникам, а также установить системы видеонаблюдения и современное охранное оборудование на военных объектах. Переговоры о закупке уже идут, контракты планируют подписать до конца года, а получить системы – в следующем году. Их должны развернуть в воинских частях для усиления защиты.

Защита критически важных объектов на фоне российского террора остается приоритетом и для нашего государства. Напомним, Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили защиту критической инфраструктуры и логистики от российских ударов. Речь идет, в частности, об "Укрзализныце", АЗС и других стратегических объектах. Для их защиты усилят использование РЭБ, пересмотрят работу мобильных огневых групп и ПВО, а также выделят дополнительные средства на логистику.