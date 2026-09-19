Про це пише видання Anadolu.

Що відомо про нову стратегію безпеки Швейцарії?

Новий план дій містить одразу десятки конкретних кроків для протидії сучасним загрозам. Місцевий уряд визнав міжнародну ситуацію вкрай нестабільною.

Кінця війни Росії проти України поки не видно,

– зазначають урядовці.

Оновлена стратегія розрахована до 2026 року і має три пріоритети. Насамперед країна планує зменшити критичну залежність своєї економіки від зовнішніх факторів. Другим кроком стане посилена охорона державних установ та об'єктів інфраструктури, які стають дедалі вразливішими через цифровізацію.

Третій і найважливіший напрямок стосується безпосередньо армії. Швейцарські військові мають бути готові ефективно відбити потенційний збройний напад. Для цього країна заздалегідь готує необхідні ресурси та налагоджує тіснішу співпрацю з державами-партнерами.

Загалом документ містить 10 цілей і 46 конкретних заходів. Пріоритет надаватиметься протидії найбільш імовірним загрозам – гібридним та дистанційним атакам, а також організованій злочинності всередині країни.

Реалізація цих заходів уже стартувала під керівництвом Державного секретаріату з питань політики безпеки. Перший звіт про виконану роботу уряд очікує отримати до кінця 2028 року. Варто зазначити, що ще минулого року очільник швейцарської армії відверто визнав нездатність країни самостійно захиститися від повномасштабного вторгнення. Саме погіршення геополітичної ситуації змушує традиційно нейтральну державу шукати глибших зв'язків з Євросоюзом.

До слова, Болгарія планує закупити понад 10 систем протидії безпілотникам, а також встановити відеоспостереження та сучасне охоронне обладнання на військових об'єктах. Переговори щодо закупівлі вже тривають, контракти планують підписати до кінця року, а отримати системи – наступного року. Їх мають розгорнути у військових частинах для посилення захисту.

Захист критичних об'єктів на тлі російського терору залишається пріоритетом і для нашої держави. Нагадаємо, Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили захист критичної інфраструктури та логістики від російських ударів. Йдеться, зокрема, про "Укрзалізницю", АЗС та інші стратегічні об'єкти. Для їхнього захисту посилять використання РЕБ, переглянуть роботу мобільних вогневих груп і ППО та виділять додаткові кошти на логістику.