Как сообщил глава государства в своем официальном телеграмм-канале, в ходе Ставки были детально проанализированы потребности "Укрзализныци", сетей АЗС и других стратегических предприятий.

Как власти усилит защиту АЗС и железнодорожных объектов?

По данным разведки, определены основные объекты, по которым планируют избивать россияне. Для их защиты Украина усилит использование средств радиоэлектронной борьбы и увеличит закупки оборудования.

Также ожидаются изменения в работе мобильных огневых групп и позиции противовоздушной обороны.

Зеленский поручил Министерству финансов выделить дополнительные средства на нужды логистики.

Отдельно участники Ставки обсудили безопасность перевозок в приграничных районах со странами ЕС и Молдовой.

На Ставке также рассмотрели возможности Укрзализныци ремонтировать подвижной состав и снабжать его необходимым оборудованием. По словам президента, важно сохранить поддержку компании со стороны международных партнеров и обеспечить со стороны государственных банков.

Кроме того, правительство готовит резервные маршруты для логистики в прифронтовых областях. В частности, уже разработаны варианты соединения железнодорожных и автобусных перевозок.

Задания по защите отдельных объектов критической инфраструктуры также были обновлены, однако детали этих решений не разглашают.

Напомним, Россия готовит новую волну массированных ударов, а основными целями врага остаются объекты инфраструктуры.