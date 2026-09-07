Об этом заявил глава ГУР Олег Иващенко в комментарии "Укринформу".

Что может стать целью?

Иващенко призвал украинцев не игнорировать угрозу и готовиться к возможному усилению атак.

Я не могу вас утешить и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки, я должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна – готовиться к этому,

– отметил Иващенко.

По его словам, основной целью России по-прежнему остается ослабление военного потенциала и ударных возможностей Сил обороны Украины. Для этого оккупанты могут проводить атаки на склады боеприпасов и предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, нанося им максимальный ущерб.

В то же время с наступлением холодов приоритетными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры и тепловые станции, от которых зависит жизнедеятельность украинских городов.

Иващенко также рассказал, что Россия увеличивает долю реактивных модификаций дронов типа Shahed в комбинированных атаках, а количество запущенных за сутки беспилотников может достигать 500.

Помимо дронов, противник применяет крылатые и баллистические ракеты, а также новые барражирующие боеприпасы, представляющие собой гибрид реактивного беспилотника и крылатой ракеты.

Отдельную угрозу для украинской ПВО представляют баллистические "Искандеры" и "Цирконы", для перехвата которых требуются мощные противоракетные системы и достаточный запас ракет, в частности PAC-3 для комплексов Patriot.

Противник адаптируется. И наша задача – адаптироваться быстрее,

– подчеркнул руководитель ГУР.

В то же время ранее Иващенко заявлял, что Россия может усилить давление на страны восточного фланга НАТО. Украинская разведка фиксирует активизацию российских военных провокаций вблизи границ Альянса. Речь идет, в частности, о диверсиях против критической инфраструктуры европейских стран, кибератаках и дезинформационных кампаниях.

В ГУР также отслеживают случаи нарушения российскими беспилотниками и ракетами воздушного пространства Румынии, Польши и стран Балтии. Одним из таких эпизодов Иващенко назвал попадание российской ракеты Х-101 в Польше 30 июля. По оценке разведки, Москва может использовать подобные действия для проверки готовности НАТО реагировать на угрозы.

Отдельной целью Кремля, по данным ГУР, является ослабление военной помощи Украине со стороны европейских государств. В разведке прогнозируют дальнейшее наращивание силового и гибридного давления России на страны восточного фланга Альянса.