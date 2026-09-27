Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про результати референдуму?

Ініціатива передбачала проголошення нейтралітету Швейцарії "вічним і озброєним", а також заборону вступати до військових альянсів та запроваджувати санкції проти держав, що воюють, якщо такі обмеження не схвалені ООН.

Її поява була пов'язана, зокрема, з рішенням Берна приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Прихильники вважали, що така політика суперечить традиційному нейтралітету Швейцарії.

У результаті голосування чинна модель нейтралітету країни залишається без запропонованих конституційних обмежень. Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що результат не означає відмови Швейцарії від нейтралітету.

Цей результат не є голосуванням проти нейтралітету. Швейцарія була нейтральною вчора, вона нейтральна сьогодні і залишатиметься такою й у майбутньому,
– сказав Кассіс.

За чинними правилами швейцарський уряд зберігає можливість застосовувати принцип нейтралітету з урахуванням міжнародної ситуації та власних інтересів. Саме гнучкість такого підходу була одним з аргументів противників ініціативи.

Нагадаємо, Швейцарія оновила стратегію національної безпеки на тлі погіршення міжнародної ситуації та війни Росії проти України. У документі зазначається, що завершення війни поки не проглядається, а країні необхідно готуватися до нових безпекових викликів.

Нова стратегія передбачає три ключові напрями:

  • зменшення залежності економіки від зовнішніх факторів,

  • посилення захисту державних установ та критичної інфраструктури,

  • зміцнення обороноздатності армії.

Швейцарські військові мають бути готовими до можливого збройного нападу, для чого країна планує заздалегідь забезпечити необхідні ресурси. Окрему увагу приділятимуть гібридним і дистанційним атакам, кіберзагрозам та організованій злочинності.

Загалом стратегія містить 10 цілей і 46 конкретних заходів, реалізація яких уже розпочалася. Водночас Берн планує розширювати співпрацю з державами-партнерами для посилення безпеки країни. Перший звіт про виконання нової стратегії уряд Швейцарії очікує до кінця 2028 року.