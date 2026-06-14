Не более 10 миллионов: в Швейцарии прошел референдум по ограничению численности населения

В воскресенье, 14 июня, граждане Швейцарии приняли участие в общенациональном референдуме по предложению ограничить численность населения страны до 10 миллионов человек. Инициативу выдвинула ультраправая Швейцарская народная партия (SVP), которая объясняет необходимость такого шага ростом иммиграции, нагрузкой на государственные службы и обострением жилищного кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о референдуме, который прошел в Швейцарии?

Предлагаемые изменения в конституцию предусматривали, что население Швейцарии не должно превышать 10 миллионов человек к 2050 году. В то же время официальные прогнозы свидетельствуют, что страна может достичь этой отметки уже в начале 2040-х годов.

В случае одобрения инициативы правительство будет вынуждено принять меры по сдерживанию роста населения. Одним из возможных последствий может стать пересмотр или даже отмена соглашения о свободном передвижении рабочей силы с Европейским Союзом.

Эксперты отмечают, что результаты референдума могут иметь серьезные последствия как для швейцарской экономики, так и для отношений Берна с Брюсселем. Всего несколько месяцев назад Швейцария заключила с ЕС соглашение об углублении экономической интеграции. Однако введение ограничений на численность населения и свободное передвижение людей может поставить под угрозу ряд двусторонних договоренностей, регулирующих торгово-экономические отношения.

Ранее в Европейской комиссии предупреждали, что результаты голосования могут сказаться на дальнейшем сотрудничестве между Швейцарией и Евросоюзом. Швейцарские избиратели традиционно отвергали инициативы, которые могли нанести ущерб экономическим интересам страны. В то же время в 2014 году граждане неожиданно поддержали предложенные SVP ограничения иммиграции из ЕС, хотя их влияние впоследствии было смягчено в ходе законодательного процесса.

Какие предварительные результаты голосования?

Швейцарцы завершили голосование на референдуме. По предварительной информации, избиратели отклонили инициативу ультраправой Швейцарской народной партии по ограничению численности населения страны до 10 миллионов человек. По прогнозам института gfs.bern, 55% граждан проголосовали против этого предложения, в то время как 45% поддержали его, сообщает swissinfo.

Стоит отметить, что за последние десятилетия население Швейцарии существенно выросло: с 7,2 миллиона человек в начале 2000-х годов до более 9 миллионов в 2026 году. По данным аналитического центра Avenir Suisse, около 64% из примерно двух миллионов новоприбывших за этот период являются гражданами стран ЕС.